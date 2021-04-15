В матче регулярного сезона НХЛ «Сан-Хосе» будет принимать «Анахайм». Матч пройдет в «САП Центре» 15 апреля. Начало встречи — в 05:30 мск. «Сан-Хосе» — «Анахайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сан-Хосе»

Команда из Сан-Хосе, штат Калифорния, находится на шестой строчке в турнирной таблице Западного дивизиона с 40 баллами, добытыми в 41 встрече «регулярки».

С 30 марта по 4 апреля «Сан-Хосе» удалось провести серию из четырех матчей без поражений. Она началась с игр против «Миннесоты», в которых «изумрудные» победили по буллитам (4:3 Б) и в основное время (4:2).

Затем подопечные Боба Бугнера отправились в Лос-Анджелес, где дважды обыграли местную команду (3:0; 3:2). А 7 апреля «рыбы» потерпели крупное поражение от «Анахайма» (1:5).

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После неудачи в матче с «утками» «Сан-Хосе» снова встретился с «Лос-Анджелесом». В «САП Центре» «акулы» по разу победили (5:2) и проиграли (2:4). В последнем поединке «Шаркс» влетели «Анахайму» (0:4).

«Анахайм»

Другой калифорнийский клуб, базирующийся в Анахайме, принял участие в 43 встречах регулярного чемпионата и заработал в них 33 очка. В Западном дивизионе он занимает восьмое место.

В начале текущего месяца «Анахайм» дважды на своем льду принял «Аризону». Но в обоих матчах в «Хонда Центре» «кряквы» остались без набранных баллов (2:4; 2:3 ОТ).

Следующим соперником «Анахайма» был «Сан-Хосе». В этом поединке подопечные Далласа Экинса добыли убедительную победу на чужом льду (5:1).

Вернувшись в родные стены, «утки» зарубились с «Колорадо». Два матча завершились для хозяев поражениями (0:2; 1:4). А в последней встрече «Анахайм» снова раскатал «Сан-Хосе» (4:0).

Прогноз

Победа «Сан-Хосе» оценивается в 1.99, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.52, а на победу «Анахайма» — 3.28.

В нынешнем сезоне две калифорнийские команды сыграли друг с другом 7 раз. Четырежды сильнее были «акулы», а в трех встречах верх брал «Анахайм».

В «САП Центре» соперники провели 3 поединка. В каждом было забито минимум 4 гола. Учитывая, что дома «Сан-Хосе» потерпел от «Анахайма» 2 поражения, хозяева попробуют взять реванш и снова устроят голевую зарубу. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 за 1.60.