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    В «САП Центре» игра получится результативной?

    «Сан-Хосе» — «Анахайм». Прогноз и ставка (к. 1.60) на хоккейный матч НХЛ 15 апреля 2021 года

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    Матч между «Сан-Хосе» и «Анахаймом» 13 апреля
    В матче регулярного сезона НХЛ «Сан-Хосе» будет принимать «Анахайм». Матч пройдет в «САП Центре» 15 апреля. Начало встречи — в 05:30 мск. «Сан-Хосе» — «Анахайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 15 Апреля 2021 года
    Сан-Хосе
  • Сан-Хосе
    •  Сан-Хосе 05:30 Анахайм Анахайм
  • НХЛ
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    «Сан-Хосе»

    Команда из Сан-Хосе, штат Калифорния, находится на шестой строчке в турнирной таблице Западного дивизиона с 40 баллами, добытыми в 41 встрече «регулярки».

    С 30 марта по 4 апреля «Сан-Хосе» удалось провести серию из четырех матчей без поражений. Она началась с игр против «Миннесоты», в которых «изумрудные» победили по буллитам (4:3 Б) и в основное время (4:2).

    Затем подопечные Боба Бугнера отправились в Лос-Анджелес, где дважды обыграли местную команду (3:0; 3:2). А 7 апреля «рыбы» потерпели крупное поражение от «Анахайма» (1:5).

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    После неудачи в матче с «утками» «Сан-Хосе» снова встретился с «Лос-Анджелесом». В «САП Центре» «акулы» по разу победили (5:2) и проиграли (2:4). В последнем поединке «Шаркс» влетели «Анахайму» (0:4).

    «Анахайм»

    Другой калифорнийский клуб, базирующийся в Анахайме, принял участие в 43 встречах регулярного чемпионата и заработал в них 33 очка. В Западном дивизионе он занимает восьмое место.

    В начале текущего месяца «Анахайм» дважды на своем льду принял «Аризону». Но в обоих матчах в «Хонда Центре» «кряквы» остались без набранных баллов (2:4; 2:3 ОТ).

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    • Следующим соперником «Анахайма» был «Сан-Хосе». В этом поединке подопечные Далласа Экинса добыли убедительную победу на чужом льду (5:1).

    Вернувшись в родные стены, «утки» зарубились с «Колорадо». Два матча завершились для хозяев поражениями (0:2; 1:4). А в последней встрече «Анахайм» снова раскатал «Сан-Хосе» (4:0).

    Прогноз

    Победа «Сан-Хосе» оценивается в 1.99, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.52, а на победу «Анахайма» — 3.28.

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    В нынешнем сезоне две калифорнийские команды сыграли друг с другом 7 раз. Четырежды сильнее были «акулы», а в трех встречах верх брал «Анахайм».

    В «САП Центре» соперники провели 3 поединка. В каждом было забито минимум 4 гола. Учитывая, что дома «Сан-Хосе» потерпел от «Анахайма» 2 поражения, хозяева попробуют взять реванш и снова устроят голевую зарубу. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 за 1.60.

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