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    «Айлендерс» — «Рейнджерс». Прогноз и ставка (к. 1.80) на хоккейный матч НХЛ 12 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Айлендерс» — «Рейнджерс»
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    «Рейнджерс» в матче против «Айлендерс» 10 апреля
    В матче регулярного сезона НХЛ «Айлендерс» будут принимать «Рейнджерс». Матч пройдет в «Нассау Колизеум» 12 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Айлендерс» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Айлендерс»

    Нью-Йоркские ребята из Бруклина провели в регулярном чемпионате 41 встречу и заработали за все это время 56 очков. В турнирной таблице Восточного дивизиона команда занимает второе место.

    В последних поединках прошлого месяца «Айлендерс» дважды встретились с «Питтсбургом». Но в матчах на «PPG Paints-арене» «Айлс» остались без набранных баллов (3:6; 1:2).

    Выступления в апреле подопечные Барри Троца начали с четырех побед подряд на своем льду. Сперва «островитяне» разгромили «Вашингтон» (8:4).

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    Затем «Айлендерс» одержали верх над «Филадельфией» (3:2 Б), скромно обыграли «Кэпс» (1:0) и еще раз победили «летчиков» (3:2 Б). А 10 числа парни с Бруклина крупно влетели «Рейнджерс» (1:4).

    «Рейнджерс»

    Хоккеисты с Манхэттена вышли на лед в текущем сезоне 40 раз. За все свои матчи этот нью-йоркский клуб получил 43 очка, благодаря чему он поднялся на пятое место в Восточном дивизионе.

    С 21 по 26 марта «Рейнджерс» добыли победы над «Вашингтоном» (3:1), «Баффало» (5:3) и «Филадельфией» (8:3), после чего команда снова начала демонстрировать нестабильную игру.

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    • В паре следующих матчей подопечные Дэвида Куинна влетели «Филадельфии» (1:2) и «Вашингтону» (4:5). Далее «синерубашечники» смогли раскатать «Кэпс» (5:2) и взять очки в дуэли с «Баффало» (3:2 ОТ).

    Еще в одном матче с «Сэйбрз» «рейнджеры» уступили (2:3 Б). Затем «синерубашечники» разнесли «Питтсбург» (8:4) и крупно проиграли «Пенс» (2:5). В недавней встрече «Рейнджерс» прибили «Айлендерс» (4:1).

    Прогноз

    Победа «Айлендерс» оценивается в 2.10, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.52, а на победу «Рейнджерс» — 3.03.

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    Сейчас команда Куинна часто выдает сильные поединки против топов, что позволило ей оказаться на пятом месте в дивизионе.

    Грядущий матч будет важным не только с турнирной точки зрения, но еще и по причине принципиальности спора команд из одного города.

    Поэтому «синерубашечники» сделают все возможное, чтобы приблизиться к четвертому клубу, и вынести «Айлс» на их льду. Наши прогноз и ставка — победа «Рейнджерс» или ничья за 1.80.

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