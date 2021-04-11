В матче регулярного сезона НХЛ «Торонто» будет принимать «Оттаву». Матч пройдет на «Скотиабанк Арене» 11 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Торонто» — «Оттава»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торонто»

В 40 играх регулярного чемпионата канадский клуб из провинции Онтарио сумел накопить 57 очков. В турнирной таблице Северного дивизиона он занимает первое место.

21 марта «Торонто» на своем льду всухую хлопнул «Калгари» (2:0), благодаря чему прервалась серия «листочков» из трех поражений подряд.

После игры с «Флеймз» «Торонто» победил «Оттаву» (3:2 ОТ) и «Эдмонтон» (4:3 ОТ). А 30 марта подопечные Шелдона Кифа не справились с «Ойлерз» (2:3 ОТ).

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После потери очков в битве с «Эдмонтоном» «Торонто» провел еще пять матчей, победив в каждом. Разобрались «кабаны» с «Виннипегом» (3:1; 2:1 Б), «Калгари» (4:2; 5:3) и «Монреалем» (3:2).

«Оттава»

Другой канадский коллектив из провинции Онтарио сыграл в 41 матче регулярного чемпионата и заработал 30 очков. В рейтинге Северного дивизиона он оказался на последнем месте.

В двух поединках из трех в конце прошлого месяца «Оттава» сыграла с «Калгари». Оба раза «Сенс» победили соперников (2:1; 3:1). А в заключительном мартовском поединке они уступили «Торонто» (2:3 ОТ).

После матча с «листочками» команду Ди Джея Смита поджидал «Монреаль», которому «полководцы» влетели с крупным счетом (1:4). А в другой встрече с «Хабс» «Оттава» добыла уверенную победу (6:3).

После дуэлей с «Монреалем» коллектив Ди Джея Смита провел еще три поединка. Во всех тех матчах «Оттава» осталась без очков. Она уступила «Виннипегу» (3:4) и «Эдмонтону» (2:4; 1:3).

Прогноз

Победа «Торонто» оценивается в 1.56, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.45, а на победу «Оттавы» — 4.94.

В противостоянии двух соперников из одной провинции не всегда все очевидно. В нынешнем сезоне они встретились друг с другом 7 раз. Трижды «Сенс» победили, а в двух проигранных матчах они сливались после основного времени.

С «Торонто» команда Ди Джея Смита часто приводит достойные поединки, поэтому велика вероятность того, что гости предстоящего матча не уступят крупно. Наши прогноз и ставка — победа «Оттавы» с форой +2.5 за 1.61.