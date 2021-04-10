В пятом матче финала «Запада» ЦСКА будет принимать СКА. Матч пройдет на «ЦСКА Арене» 10 апреля. Начало встречи — в 17:00 мск. ЦСКА — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

Первым соперником для «армейцев» в плей-офф КХЛ оказался «Спартак». Но в дерби двух столичных команд красно-синие добыли четыре победы подряд (1:0; 5:1; 3:0; 3:1), благодаря чему спокойно прошли дальше.

В полуфинале конференции состоялась битва с «Локомотивом». Их противостояние затянулось на семь поединков. В первой игре ЦСКА был слабее (0:2). А в двух следующих встречах москвичи победили (4:1; 2:1 ОТ).

Четвертая дуэль, прошедшая в Ярославле, оказалась для команды Никитина провальной (0:3). Но в очередном поединке в родных стенах ЦСКА снова взял верх (3:2).

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В шестой встрече «армейцы» уступили (1:2 ОТ), а в седьмой — выиграли всухую (2:0). В финале конференции ЦСКА успел трижды хлопнуть СКА (3:0; 2:0; 5:2). А 8 апреля столичные ребята слились (1:3).

СКА

Команда из Санкт-Петербурга встретилась в четвертьфинале «Запада» с «Динамо» Минск. В стартовых трех матчах «армейцы» победили (4:2; 6:4; 4:3 ОТ).

Но в четвертой дуэли СКА потерпел поражение (1:2), из-за чего решать судьбу противостояния пришлось в «Ледовом дворце» (4:3 ОТ). В полуфинале конференции питерцы сразились с «Динамо» Москва.

В дебютном поединке против столичных ребят команда Валерия Брагина потерпела поражение (1:4). Но в четырех следующих матчах она взяла верх (1:0; 3:2 ОТ; 3:1; 4:0).

Финал «Запада» складывается для СКА совсем печально. В трех первых встречах были поражения (0:3; 0:2; 2:5). Но 8 апреля хозяева в «Ледовом дворце» смогли добыть победу (3:1).

Прогноз

Победа ЦСКА оценивается в 1.94, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.94, а на победу СКА — 3.70.

В четвертой игре серии СКА, как кажется, просто отсрочил неизбежное. В противостоянии с другим армейским клубом команда Брагина выглядит явно слабее.

Москвичи, которые дома играют лучше, попытаются выбить СКА из плей-офф, чтобы не затягивать серию. Наши прогноз и ставка — ЦСКА не проиграет и тотал меньше 5.5 с коэффициентом 1.67.