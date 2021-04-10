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    У «Анахайма» будут шансы на успех в игре с «Колорадо»?

    «Анахайм» — «Колорадо». Прогноз и ставка (к. 1.66) на хоккейный матч НХЛ 10 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Анахайм» — «Колорадо»
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    Дерек Грант и Джон Гибсон
    В матче регулярного сезона НХЛ «Анахайм» будет принимать «Колорадо». Матч пройдет в «Хонда Центре» 10 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Анахайм» — «Колорадо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Анахайм»

    Сыграв в регулярном чемпионате 40 матчах, калифорнийский клуб набрал 31 балл. В турнирной таблице Западного дивизиона он находится на последнем месте.

    С 23 по 30 марта «Анахайм» провел свои поединки в гостях. В трех встречах на выезде «утки» уступили. Сперва пару раз они влетели «Миннесоте» (1:2; 2:3).

    А в двух следующих матчах ребята Далласа Экинса разобрались с «Сент-Луисом» (4:1; 3:2 ОТ). Еще в одном поединке на чужом льду «кряквы» крупно слились «Колорадо» (2:5).

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    Вернувшись в «Хонда Центр», «Анахайм» встретился с «Аризоной». Оба раза «утята» проиграли (2:4; 2:3 ОТ). В последней встрече «Дакс» разгромили «Сан-Хосе» (5:1).

    «Колорадо»

    Коллектив из Денвера в текущем сезоне вышел на лед 40 раз. В течение этих матчей он набрал 56 баллов и возглавил турнирную таблицу Западного дивизиона.

    27 марта «Колорадо» провел вторую встречу с «Вегасом» подряд и потерпел поражение на «Т-Мобайл Арене» (2:3 ОТ). Но после нее «Эвс» добыли пять побед в основное время.

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    • Неплохая серия команды Джареда Беднара началась с разгрома «Анахайма» (5:2). А в первом поединке в апреле денверский клуб прошелся катком по «Аризоне» (9:3).

    Еще два раза «Колорадо» обыграл «Сент-Луис» (3:2; 2:1), после чего он разобрался с «Миннесотой» (5:4). В последнем же поединке с «дикарями» «Эвс» крупно уступили (3:8).

    Прогноз

    Победа «Анахайма» оценивается в 4.88, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.25, а на победу «Колорадо» — 1.58.

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    Матч с главным аутсайдером дивизиона является для «Эвс» хорошей возможностью прийти в себя после разгромного поражения от «Миннесоты».

    В двух последних очных встречах с «кряквами» коллектив Беднара добыл победы с разницей в 3+ гола. Сейчас нет никаких факторов, которые могли бы помешать денверскому клубу снова разгромить «Анахайм». Наши прогноз и ставка — победа «Колорадо» с форой -1 за 1.66.

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    Прогноз и ставка на матч «Анахайм» — «Колорадо» 10.04.2021 в 05:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.66.
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