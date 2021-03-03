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    «Салават Юлаев» сыграет с «Трактором» результативно?

    «Салават Юлаев» — «Трактор». Прогноз и ставка (к. 1.85) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 3 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Салават Юлаев» — «Трактор»
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    Тему Хартикайнен
    В матче 1/4 финала «Востока» «Салават Юлаев» будет принимать «Трактор». Матч пройдет на «Уфа-Арене» 3 марта. Начало встречи — в 17:00 мск. «Салават Юлаев» — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 03 Марта 2021 года
    Салават Юлаев
  • Уфа
    •  Салават Юлаев 17:00 Трактор Трактор
  • Челябинск
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.90
  • X
  • 4.05
  • 2
  • 3.60
  • Ставка!
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    «Салават Юлаев»

    Уфимская команда смогла закончить регулярный сезон на четвертой позиции в Восточной конференции. В 60 играх она набрала 81 зачетный балл.

    С 26 января по 25 февраля «Салават Юлаев» провел солидную серию из девяти матчей без поражений. Она началась с пары гостевых встреч с «Амуром» (2:1; 3:2).

    Затем уфимцы обыграли «Барыс» (3:2 ОТ), «Динамо» Рига (5:4 Б), «Амур» (4:0), «Ак Барс» (3:2), «Куньлунь» (5:4), «Динамо» Рига (3:1) и «Авангард» (2:1).

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    Красивая серия не смогла дойти до десятого матча. В последней игре регулярного сезона команда Томи Ламсы в Ярославле была разгромлена «Локомотивом» (1:4).

    «Трактор»

    Челябинский клуб завершил регулярный чемпионат в пятерке лидеров Восточной конференции. В своих 60 матчах ему удалось разработать 74 балла.

    После паузы, которая была связана с Евротуром, «Трактор» провел шесть поединков. В четырех встречах «танкисты» победили. Сперва они дома разобрались с «Металлургом» Мг (4:3 ОТ).

    Далее в Москве подопечные Анвара Гатиятулина обыграли ЦСКА (2:1), после чего были поражения от минского «Динамо» (2:3 ОТ) и «Сибири» (2:4).

    Пару последних матчей «Трактор» выиграл. В родных стенах челябинцы хлопнули «Торпедо» (3:2), а в Магнитогорске они снова расстроили «Магнитку» (3:2 ОТ).

    Прогноз

    На победу «Салавата Юлаева» в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 1.96, на ничью — 4.14, а на победу «Трактора» — 3.50.

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    В двух очных играх в текущем сезоне раз победили «юлаевцы» (3:1), а затем верх взяли ребята из Челябинска (2:1 ОТ).

    Да, их личные встречи не баловали результативностью. Но в последнее время в других матчах команды смотрелись поинтереснее, поэтому от первой плей-офф игры можно ждать противоположной статистики. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 за 1.85.

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