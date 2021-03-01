В матче регулярного сезона НХЛ «Айлендерс» будут принимать «Питтсбург». Матч пройдет в «Нассау Колизеум» 1 марта. Начало встречи — в 01:00 мск. «Айлендерс» — «Питтсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Айлендерс»

В 20 играх регулярного сезона команда с Бруклина получила 24 балла, благодаря чему она все еще находится в тройке лидеров Восточного дивизиона.

В недавних пяти поединках «Айлендерс» встретились с «Питтсбургом» трижды. Все три матча «островитяне» сдали в основное время, пропустив 3+ шайбы.

В паре матчей команда Барри Троца проиграла на «PPG Paints-Арене» (1:4; 2:3). После этих потерь нью-йоркский клуб у себя дома одержал верх над «Баффало» (3:2).

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А еще в одной встрече в «Нассау Колизеум» «Айлендерс» разнесли «Бостон» (7:2). Позже состоялась очередная игра с «пингвинами», в которой «Айлс» снова были слабее (3:4 ОТ).

«Питтсбург»

Пока команде из Питтсбурга не удается ворваться в четверку сильнейших в Восточном дивизионе. В 19 играх «регулярки» она заработала 23 зачетных балла.

С 14 по 21 февраля «Питтсбург» провел четыре встречи на «PPG Paints-Арене». Дома «Пенс» хлопнули «Вашингтон» (6:3) и уступили «Кэпс» (1:3), после чего пару раз обыграли «Айлендерс» (4:1; 3:2).

Затем команда Майка Салливана отправилась в столицу, где дважды зарубилась с «Вашингтоном». В первом поединке «пингвины» взяли верх (3:2 ОТ).

А вторая игра завершилась для гостей разгромным поражением (2:5). В последнем матче «Питтсбург» в Нью-Йорке вырвал победу у «Айлендерс» (4:3 ОТ).

Прогноз

На победу «Айлендерс» в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 2.44, на ничью — 4.42, а на победу «Питтсбурга» — 2.57.

В пяти очных поединках в текущем сезоне хоккеисты с Бруклина только раз выиграли (4:3). Однако в трех матчах из пяти «Айлс» забрасывали в ворота «пингвинов» 3+ шайбы.

Да и в семи домашних матчах из восьми «островитяне» забивали соперникам минимум трешку. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Айлендерс» больше 2.5 с коэффициентом 1.71.