В матче регулярного сезона НХЛ «Монреаль» будет принимать «Калгари». Матч пройдет в «Белл Центре» 29 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Монреаль» — «Калгари»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монреаль»

Канадский клуб из провинции Квебек в шести играх насобирал 10 очков. В таблице Северного дивизиона он находится на втором месте.

Текущий сезон начался для «Монреаля» с поражения. В результативной дуэли с «Торонто» красные уступили «листочкам» в дополнительное время (4:5).

В следующих двух матчах «Хабс» сразились с «Эдмонтоном». Оба раза подопечные Клода Жюльена одержали верх (5:1; 3:1). А затем «славные» трижды сыграли с «Ванкувером».

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Первая их встреча закончилась для «Монреаля» поражением в серии буллитов (5:5, 1:2). Но после этого коллектив Жюльена дважды разгромил оппонентов (3:7; 2:5).

«Калгари»

Команда из провинции Альберта, Канада, в таблице Северного дивизиона пока находится на шестом месте. Сыграв в пяти матчах, она получила 5 баллов.

Дебютную встречу в регулярном чемпионате «Калгари» провел против «Виннипега». Гостевая игра перевалила за час основного времени, а уже в овертайме «огоньки» сдались (3:4).

Затем подопечные Джеффа Уорда дважды сыграли с «Ванкувером». Оба раза «Флеймз» добыли крупные победы у себя дома (3:0; 5:2).

А в двух последних матчах «Калгари» встретился с «Торонто». Команда Джеффа Уорда билась с «листьями» на равных, однако потерпела поражения с минимальной разницей (2:3; 3:4).

Прогноз и ставка

На победу «Монреаля» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.35, на ничью — 4.50, а на победу «Калгари» — 2.64.

Последние матчи с участием «Монреаля» запомнились большим количеством голов. В трех недавних играх суммарный тотал достигал минимум 7 шайб.

«Калгари» также в текущем сезоне чаще балует высокой результативностью. Поэтому логично предположить, что в личной встрече они также зарубятся в открытый хоккей. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 с коэффициентом 1.77.