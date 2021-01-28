НХЛ. «Нэшвилл» обыграл «Чикаго», «Ванкувер» разгромил «Оттаву»

«Нэшвилл» — «Чикаго» 2:1 Б
«Нэшвилл» на своем льду победил «Чикаго» в серии буллитов — 2:1 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0).
Автором победного броска стал Мэтт Дюшен. В основное время у «Нэшвилла» отличился Ник Казинс. Единственную шайбу за «Блэкхокс» провел Райан Карпентер. Российский защитник гостей Никита Задоров завершил матч с показателем полезности «+1».
«Нэшвилл» с 8 очками занимает первое место в Центральном дивизионе, «Чикаго» с 7 очками — на третьей строчке.
«Ванкувер» — «Оттава» 5:1
«Оттава» потерпела шестое поражение подряд, крупно уступив в гостях «Ванкуверу» — 1:5 (1:1, 0:3, 0:1).
В составе победителей по дублю оформили Джей Ти Миллер и Тайлер Мотт. Еще один гол на счету Элиаса Петтерссона.
Автором единственной шайбы «Сенаторз» стал Джош Норрис. Российские игроки Евгений Додонов и Никита Зайцев очков не набрали.
«Ванкувер» идет на четвертом месте в Северном дивизионе, а «Оттава» — на последнем.