НХЛ. «Нэшвилл» обыграл «Чикаго», «Ванкувер» разгромил «Оттаву»

«Нэшвилл» — «Чикаго» 2:1 Б

«Нэшвилл» на своем льду победил «Чикаго» в серии буллитов — 2:1 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0).

Автором победного броска стал Мэтт Дюшен. В основное время у «Нэшвилла» отличился Ник Казинс. Единственную шайбу за «Блэкхокс» провел Райан Карпентер. Российский защитник гостей Никита Задоров завершил матч с показателем полезности «+1».

НХЛ Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Чикаго» — 2:1 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0) Голы: Казинс — 1 (Дюшен), 45:24 — 1:0. Карпентер — 1 (Хагель, Кемпф), 49:24 — 1:1Победный буллит: ДюшенВратари: Сарос — ЛанкиненШтраф: 8-8Броски: 42 (5+14+21+2) — 30 (5+10+10+5)

«Нэшвилл» с 8 очками занимает первое место в Центральном дивизионе, «Чикаго» с 7 очками — на третьей строчке.

«Нэшвилл» — «Чикаго»

«Ванкувер» — «Оттава» 5:1

«Оттава» потерпела шестое поражение подряд, крупно уступив в гостях «Ванкуверу» — 1:5 (1:1, 0:3, 0:1).

В составе победителей по дублю оформили Джей Ти Миллер и Тайлер Мотт. Еще один гол на счету Элиаса Петтерссона.

Автором единственной шайбы «Сенаторз» стал Джош Норрис. Российские игроки Евгений Додонов и Никита Зайцев очков не набрали.

НХЛ Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Оттава» — 5:1 (1:1, 3:0, 1:0) Голы: Мотт — 4 (Майерс, Бигл), 2:06 — 1:0. Норрис — 2 (бол., Ткачак), 8:16 — 1:1. Миллер — 1 (Хьюз, Петтерссон), 21:16 — 2:1. Миллер — 2 (Бенн), 27:29 — 3:1. Петтерссон — 2 (бол., Миллер, Хьюз), 37:16 — 4:1. Мотт — 5 (Бигл), 51:46 — 5:1Вратари: Демко — ХегбергШтраф: 8-6Броски: 35 (7+20+8) — 43 (23+7+13)

«Ванкувер» идет на четвертом месте в Северном дивизионе, а «Оттава» — на последнем.