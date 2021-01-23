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    «Сочи» сможет выстоять в игре с «Локо»?

    «Сочи» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч КХЛ 23 января 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Сочи Прогнозы на Локомотив
    Прогноз и ставки на «Сочи» — «Локомотив»
    Дмитрий Колготин
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Сочи» будет принимать «Локомотив». Матч пройдет в ледовом дворце «Большой» 23 января. Начало встречи — в 17:00 мск. «Сочи» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 23 Января 2021 года
    Сочи
  • Сочи
    •  Сочи 17:00 Локомотив Локомотив
  • Ярославль
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.50
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 1.55
  • Ставка!
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    «Сочи»

    Сыграв в 49 матчах регулярного чемпионата, клуб из одноименного города сумел заработать 34 очка. В таблице Западной конференции он застрял на 10 месте.

    В январе «Сочи» провел печальную серию из семи поражений кряду. А началась она с домашних погромов в поединках с «Торпедо» (2:5) и «Йокеритом» (0:5).

    Далее в гостях подопечные Евгения Ставровского оказались слабее «Витязя» (2:4), «Северстали» (2:4) и СКА (1:3). А затем «леопарды» опять слились «Витязю», но на сей раз у себя дома, влетев в овертайме (1:2).

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    Далее на своей арене «Сочи» оказался слабее «Динамо» Минск в дополнительное время (2:3). Однако в недавнем поединке «леопарды» хлопнули «Сибирь» (3:0) и слегка разбавили предыдущие неудачи.

    «Локомотив»

    Ярославцы приняли участие в 48 поединках регулярного первенства. В ходе этих матчей они набрали 65 очков и заняли третье место в Западной конференции.

    В начале января «Локомотив» выдал отрезок из четырех побед подряд. Соперниками «железнодорожников» были: «Витязь» (7:1), «Сибирь» (3:2), СКА (4:1) и «Динамо» Рига (4:1).

    Но затем ребята Андрея Скабелки начали чаще терять очки. В гостевом матче со «Спартаком» 11 января «Локо» вел в две шайбы, а затем провели третий период и проиграл (3:4).

    А после победы над ЦСКА (3:0) «Локомотив» крупно влетел «Трактору» (0:4) и «Металлургу» Мг (1:4). В своем последней встрече ярославцы обыграли «Ак Барс» по буллитам (3:3, 2:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Сочи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5.40, на ничью — 4.80, а на победу «Локомотива» — 1.51.

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    Разумеется, в грядущем матче гости из Ярославля на правах фаворитов будут давить сочинцев. Однако последние игры «Локо» показали, что команда слегка подустала.

    Не лучшей формой «железнодорожников» хозяевам стоит попробовать воспользоваться и обернуть в свою пользу. Наши прогноз и ставка — победа «Сочи» с форой +1.5 с коэффициентом 1.73.

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