В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Сочи» будет принимать «Локомотив». Матч пройдет в ледовом дворце «Большой» 23 января. Начало встречи — в 17:00 мск. «Сочи» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сочи»

Сыграв в 49 матчах регулярного чемпионата, клуб из одноименного города сумел заработать 34 очка. В таблице Западной конференции он застрял на 10 месте.

В январе «Сочи» провел печальную серию из семи поражений кряду. А началась она с домашних погромов в поединках с «Торпедо» (2:5) и «Йокеритом» (0:5).

Далее в гостях подопечные Евгения Ставровского оказались слабее «Витязя» (2:4), «Северстали» (2:4) и СКА (1:3). А затем «леопарды» опять слились «Витязю», но на сей раз у себя дома, влетев в овертайме (1:2).

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Далее на своей арене «Сочи» оказался слабее «Динамо» Минск в дополнительное время (2:3). Однако в недавнем поединке «леопарды» хлопнули «Сибирь» (3:0) и слегка разбавили предыдущие неудачи.

«Локомотив»

Ярославцы приняли участие в 48 поединках регулярного первенства. В ходе этих матчей они набрали 65 очков и заняли третье место в Западной конференции.

В начале января «Локомотив» выдал отрезок из четырех побед подряд. Соперниками «железнодорожников» были: «Витязь» (7:1), «Сибирь» (3:2), СКА (4:1) и «Динамо» Рига (4:1).

Но затем ребята Андрея Скабелки начали чаще терять очки. В гостевом матче со «Спартаком» 11 января «Локо» вел в две шайбы, а затем провели третий период и проиграл (3:4).

А после победы над ЦСКА (3:0) «Локомотив» крупно влетел «Трактору» (0:4) и «Металлургу» Мг (1:4). В своем последней встрече ярославцы обыграли «Ак Барс» по буллитам (3:3, 2:1).

Прогноз и ставка

На победу «Сочи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5.40, на ничью — 4.80, а на победу «Локомотива» — 1.51.

Разумеется, в грядущем матче гости из Ярославля на правах фаворитов будут давить сочинцев. Однако последние игры «Локо» показали, что команда слегка подустала.

Не лучшей формой «железнодорожников» хозяевам стоит попробовать воспользоваться и обернуть в свою пользу. Наши прогноз и ставка — победа «Сочи» с форой +1.5 с коэффициентом 1.73.