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    Отберет ли «Миннесота» очки у «Анахайма»?

    «Анахайм» — «Миннесота». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч НХЛ 21 января 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Анахайм Дакс Прогнозы на Миннесоту Уайлд
    Прогноз и ставки на «Анахайм» — «Миннесота»
    Юэль Эрикссон Эк
    В матче регулярного сезона НХЛ «Анахайм» будет принимать «Миннесоту». Матч пройдет в «Хонда Центре» 21 января. Начало встречи — в 05:30 мск. «Анахайм» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 21 Января 2021 года Коэффициенты на матч
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  • X
  • 4.00
  • 2
  • 2.25
  • Ставка!
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    «Анахайм»

    Клуб из Анахайма, штат Калифорния, в трех матчах заработал 3 очка, благодаря чему в таблице Западного дивизиона он находится на пятом месте.

    В двух стартовых встречах «Анахайм» противостоял «Вегасу» на «Т-Мобайл Арене». В первом матче «кряквы» пытались сыграть на равных в атаке, однако все закончилось крупным поражением из-за провального третьего периода — 2:5.

    Во втором матче обе команды действовали более сдержанно. Ребята Далласа Экинса нанесли всего 22 броска в створ, а сами нейтрализовали 93.94% выстрелов «Вегаса». Игра перешла в овертайм, где «утки» пропустили уже на 7-й секунде — 1:2.

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    А в первом поединке с «Миннесотой» «Анахайм» наконец-то выиграл — 1:0. Для удачного исхода встречи «Дакс» хватило 28 бросков и реализации 3.57%.

    «Миннесота»

    В своих трех играх регулярного чемпионата команда из Сент-Пола, штат Миннесота, заработала 4 очка, поэтому в Западном дивизионе она вторая.

    В двух встречах на старте «Миннесота» зарубилась с «Лос-Анджелесом». Обе игры прошли по похожему сценарию, где дважды «дикари» добыли победы в овертайме (3:4).

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    • В первом матче команда Дина Эвансона смогла найти моменты для 27 бросков в створ, 14.81% из которых принесли результат. А во второй встрече «Минни» и вовсе нанесла 44 удара, реализовав 9.09% возможностей.

    Третий поединок «Миннесота» проиграла «Анахайму» (0:1). Несмотря на небольшое преимущество впереди (34:28 по ударам), ребята Дина Эвансона так и не смогли воспользоваться слабыми сторонами «Дакс».

    Прогноз и ставка

    На победу «Анахайма» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.76, на ничью — 4.40, а на победу «Миннесоты» — 2.29.

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    В первом матче против «уток» коллектив Дина Эвансона смотрелся неплохо. Возможно, команде во многом не везло, из-за чего она и уступила минимально.

    Сделав нужные выводы, «дикари» дадут достойный ответ во второй игре. Наши прогноз и ставка — победа «Миннесоты» в матче с коэффициентом 1.80.

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