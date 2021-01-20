«Флорида» — «Чикаго». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч НХЛ 20 января 2021 года

В матче регулярного сезона НХЛ «Флорида» будет принимать «Чикаго». Матч пройдет в «BB&T Центре» 20 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Флорида» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Флорида»

Клуб из Санрайза успел сыграть только в одном матче. Но уже на старте он получил свои 2 балла и ворвался в четверку Центрального дивизиона.

В дебютной встрече «Флорида» принимала «Чикаго». В игре с «ястребами» хозяева вели в счете, но утратили преимущество в две шайбы. Однако в третьем периоде «Пантерз» собрались и забросили еще трешку, благодаря чему выиграли крупно — 5:2.

В течение 60 минут матча «Флорида» нанесла всего на 2 удара в створ больше «Чикаго» (29:27), однако ребята Джоэля Кенневилля порадовали тренера неплохой реализацией (17.24%) и достойной игрой у своих ворот (92.59% отраженных опасностей).

Все прогнозы на НХЛ

Прошлую «регулярку» «Флорида» закончила на десятом месте в Восточной конференции. Затем в плей-офф она встретилась с «Айлендерс» и легко сдалась — 1:3.

«Чикаго»

В отличие от «Флориды», команда из Чикаго успела уже сыграть трижды. Но ни в одном из матчей она не набрала очков, поэтому в Центральном дивизионе идет последней.

В первых встречах регулярного чемпионата «Чикаго» в гостях противостоял «Тампе». В дебютной игре «Би-хокс» горели 5:0 и ответили лишь шайбой престижа — 1:5.

Во втором матче команда Джереми Коллитона уже пыталась навязать хоть какую-то борьбу «Тампе», но все равно уступила действующим чемпионам крупно — 2:5.

Еще один погром «Чикаго» пережил и в первой встрече с «Флоридой» (2:5). А в прошлом сезоне «Блэкхокс» дошли до 1/8 финала, где без особого сопротивления пропустили вперед «Вегас» — 1:4.

Прогноз и ставка

На победу «Флориды» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.94, на ничью — 4.72, а на победу «Чикаго» — 3.34.

Старт сезона у «Чикаго» пока получается кошмарным. В трех матчах «ястребы» проиграли, пропустив по 5 шайб в каждом поединке.

«Пантеры» же могут продолжить идти без потерь хотя бы во второй встрече с проблемным «Чикаго». Наши прогноз и ставка — победа «Флориды» в матче с коэффициентом 1.66.