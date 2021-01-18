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    «Детройт» воспользуется проблемами «Коламбуса»?

    «Детройт» — «Коламбус». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч НХЛ 18 января 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Детройт Ред Уингз Прогнозы на Коламбус Блю Джекетс
    Прогноз и ставки на «Детройт» — «Коламбус»
    «Детройт»
    В матче регулярного сезона НХЛ «Детройт» будет принимать «Коламбус». Матч пройдет на «Литл Сизарс-арене» 18 января. Начало встречи — в 20:00 мск. «Детройт» — «Коламбус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Детройт»

    Клуб из Детройта, штат Мичиган, за две игры в новом сезоне НХЛ получил два балла. На данный момент команда четвертая в Центральном дивизионе.

    В паре матчей на старте «Детройт» сразился с «Каролиной». В первой встрече «крылышки» были разгромлены (0:3). В той игре «Ред Уингз» нанесли всего 14 бросков в створ, когда соперник пробил 43 раза (6.98% реализации).

    Сделав нужные выводы, ребята Джеффа Блашилла устроили зарубу во втором матче и победили — 4:2. Создав моменты для 21 удара в створ, «Детройт» сумел реализовать 19.05% возможностей, отразив при этом 93.55% угроз со стороны «Каролины».

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    По итогам прошлого сезона «Детройт» был худшей командой Восточной конференции с самой бедной атакой (145 забитых голов) и ужасной защитой (267 пропущенных).

    «Коламбус»

    Старт нового сезона получился для команды из Колумбуса, штат Огайо, неудачным. После двух матчей «мундиры» остались без очков, а в Центральном дивизионе они пока в нижней части.

    Соперником «Коламбуса» в дебюте сезона был «Нэшвилл». В первой игре «Блю Джекетс» уступили со счетом — 1:3. В том матче 30 ударов в створ хватило лишь для одной шайбы (3.33%). Хозяева же нанесли на 5 выстрелов больше.

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    • Во втором матче «Коламбус» и вовсе уступил разгромно — 2:5. Команда Джона Тортореллы пробила 44 раза в створ, когда «Нэшвиллу» было достаточно 33 попыток. И снова гостей подвела низкая реализация (4.55%).

    Сезон 2019/20 «Коламбус» закончил на девятой позиции в Восточной конференции. А в раунде на вылет для «мундиров» все завершилось 1/8 финала и проигранной серией «Тампе-Бэй» — 1:4.

    Прогноз и ставка

    На победу «Детройта» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.15, на ничью — 4.40, а на победу «Коламбуса» — 2.08.

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    Во втором матче «крылышки» прибавили в атаке и стали чаще бить по воротам. Возможно, команда над этим работает и в третьей игре станет еще активнее действовать впереди.

    Учитывая, что «Коламбус» сейчас пропускает много, хозяева встречи также воспользуются их трудностями в обороне. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Детройта» больше 2 с коэффициентом 2.00.

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