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    Выжмет ли «Нэшвилл» максимум из противостояния с «Коламбусом»?

    «Нэшвилл» — «Коламбус». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч НХЛ 17 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Нэшвилл» — «Коламбус»
    «Нэшвилл»
    В матче регулярного сезона НХЛ «Нэшвилл» будет принимать «Коламбус». Матч пройдет на «Бриджстоун Арене» 17 января. Начало встречи — в 04:00 мск. «Нэшвилл» — «Коламбус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 17 Января 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.40
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 2.60
  • Ставка!
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    «Нэшвилл»

    В дебютной встрече нового сезона НХЛ клуб из Нэшвилла, штат Теннесси, заработал свои два балла, благодаря чему на старте расположился в верхней части Центрального дивизиона.

    В матче с «Коламбусом» хозяевам пришлось отыгрываться по ходу встречи. Уступив в первой двадцатиминутке, «Предс» к третьему периоду сумели сотворить камбэк, а затем вколотили еще гол в пустые ворота.

    В итоге «коты» победили — 3:1. В игре с «Блю Джекетс» команда Джона Хайнса нашла моменты для 35 ударов в створ, что на 5 больше, чем у соперников. И 8.57% обернулись в голы.

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    Прошлую «регулярку» «Предс» закончили шестыми в Западной конференции. А в 1/16 финала «Нэшвилл» встретился с «Аризоной» и трижды в четырех играх уступил — 1:3.

    «Коламбус»

    Хоккейный клуб из Колумбуса, штат Огайо, пока идет с нулем в графе набранных очков. В Центральном дивизионе он временно расположился на шестой позиции.

    К десятой минуте первого периода дебютной встречи с «Предс» «Коламбус» повел в счете. В стартовой двадцатиминутке гости хорошо смотрелись в нападении и были надежны во время обороны.

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    • Но затем «мундиры» только пропускали в свою сетку и в итоге проиграли — 1:3. И даже 30 ударов в створ не хватило команде Джона Тортореллы, чтобы забить больше гола. Только 3.33% моментов превратились в результативное действие.

    По итогам прошлого сезона «Коламбус» был девятым в Восточной конференции, а в Кубке Стэнли «пушки» дошли до 1/8 финала, где без сопротивления проиграли серию «Тампе» — 1:4.

    Прогноз и ставка

    Победа «Нэшвилла» в этой встрече оценивается в 2.39, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.34, а на победу «Коламбуса» — 2.66.

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    В первом поединке «хищники» проявили характер и смогли вскрыть надежную защиту гостей. Но и сами «Предс» терпели в обороне, особенно во втором периоде.

    В предстоящем матче «Смэшвиллу» хотелось бы провести менее напряженную встречу. Скорее всего, команде Хайнса это удастся. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Нэшвилла» больше 2.5 за 1.69.

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