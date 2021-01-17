«Нэшвилл» — «Коламбус». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч НХЛ 17 января 2021 года

В матче регулярного сезона НХЛ «Нэшвилл» будет принимать «Коламбус». Матч пройдет на «Бриджстоун Арене» 17 января. Начало встречи — в 04:00 мск. «Нэшвилл» — «Коламбус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нэшвилл»

В дебютной встрече нового сезона НХЛ клуб из Нэшвилла, штат Теннесси, заработал свои два балла, благодаря чему на старте расположился в верхней части Центрального дивизиона.

В матче с «Коламбусом» хозяевам пришлось отыгрываться по ходу встречи. Уступив в первой двадцатиминутке, «Предс» к третьему периоду сумели сотворить камбэк, а затем вколотили еще гол в пустые ворота.

В итоге «коты» победили — 3:1. В игре с «Блю Джекетс» команда Джона Хайнса нашла моменты для 35 ударов в створ, что на 5 больше, чем у соперников. И 8.57% обернулись в голы.

Все прогнозы на НХЛ

Прошлую «регулярку» «Предс» закончили шестыми в Западной конференции. А в 1/16 финала «Нэшвилл» встретился с «Аризоной» и трижды в четырех играх уступил — 1:3.

«Коламбус»

Хоккейный клуб из Колумбуса, штат Огайо, пока идет с нулем в графе набранных очков. В Центральном дивизионе он временно расположился на шестой позиции.

К десятой минуте первого периода дебютной встречи с «Предс» «Коламбус» повел в счете. В стартовой двадцатиминутке гости хорошо смотрелись в нападении и были надежны во время обороны.

Но затем «мундиры» только пропускали в свою сетку и в итоге проиграли — 1:3. И даже 30 ударов в створ не хватило команде Джона Тортореллы, чтобы забить больше гола. Только 3.33% моментов превратились в результативное действие.

По итогам прошлого сезона «Коламбус» был девятым в Восточной конференции, а в Кубке Стэнли «пушки» дошли до 1/8 финала, где без сопротивления проиграли серию «Тампе» — 1:4.

Прогноз и ставка

Победа «Нэшвилла» в этой встрече оценивается в 2.39, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.34, а на победу «Коламбуса» — 2.66.

В первом поединке «хищники» проявили характер и смогли вскрыть надежную защиту гостей. Но и сами «Предс» терпели в обороне, особенно во втором периоде.

В предстоящем матче «Смэшвиллу» хотелось бы провести менее напряженную встречу. Скорее всего, команде Хайнса это удастся. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Нэшвилла» больше 2.5 за 1.69.