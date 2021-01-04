«Металлург» Мг — «Спартак». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч КХЛ 4 января 2021 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Металлург» Мг будет принимать «Спартак». Матч пройдет на «Арене Металлург» 4 января. Начало встречи — в 15:00 мск. Прогноз на «Металлург» Мг — «Спартак».

«Металлург» Мг

Магнитогорская команда после 41 матча регулярного первенства смогла занять место в тройке лидеров Восточной конференции. От второй строчки ее отделяют 4 балла.

С 27 ноября по 7 декабря «Металлург» Мг выиграл пять поединков кряду, а 9 числа прошлого месяца победная серия «сталеваров» прекратилась матчем с «Ак Барсом» (0:3).

Три следующих встречи команда Ильи Воробьева провела у себя дома. В Магнитогорске «лисы» хлопнули московское «Динамо» (3:1), крупно влетели «Автомобилисту» (0:4) и обыграли «Динамо» Минск (3:2).

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А концовку 2020-го «Магнитка» провалила. В Уфе гости оказались слабее «Салавата Юлаева» (2:4). А затем в Нур-Султане «сталевары» потерпели поражение от «Барыса» в овертайме (2:3).

«Спартак»

Московский клуб на данный момент идет восьмым в рейтинге Западной конференции. В 41 игре регулярного сезона «народная команда» насобирала 44 балла.

В своих последних пяти встречах минувшего года столичный коллектив уступил трижды. Четыре матча «Спартак» провел в родных стенах.

В одном из поединков в «Парке Легенд» подопечные Олега Знарка крупно влетели «Ак Барсу» (0:3), после чего у себя дома красно-белые одержали верх над «Витязем» (5:3).

Позже в Балашихе «Спартак» сумел разобраться с «Авангардом» в дополнительное время (3:2). А в двух последних матчах в «Парке Легенд» «гладиаторы» были разбиты «Динамо» Москва (0:6) и «Динамо» Рига (2:5).

Прогноз и ставка

Победа «Металлурга» Мг в этой встрече оценивается в 1.67, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.50, а на победу «Спартака» — 4.22.

Обе команды скомкали концовку и по два раза проиграли. Но «Магнитка» все же была посильнее москвичей.

В родных стенах коллектив Воробьева победил в четырех поединках из пяти последних. Продолжат «сталевары» удачно выступать дома и в январе. Наши прогноз и ставка — победа «Металлурга» Мг за 1.67. 0