ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маркус Рашфорд и Поль ПогбаАПЛ. «МЮ» победил «Астон Виллу», «Арсенал» разгромил «Вест Бром», «Ливерпуль» в гостях у «Саутгемптона» Карим БенземаПримера. «Реал» обыграл «Сельту», «Атлетико» в гостях у «Алавеса»
  • 00:50
    • «Реал» обыграл «Сельту» и возглавил таблицу Примеры
  • 22:26
    • Россия вышла в полуфинал МЧМ-2021, победив Германию
  • 00:51
    • «Арсенал» разгромил «Вест Бромвич», Ляказетт оформил дубль
  • 00:26
    • «Лейпциг» одолел «Штутгарт» и вышел в лидеры Бундеслиги
  • 21:01
    • Буффон — лучший голкипер в истории по версии La Gazzetta dello Sport, Яшин — на 2-м месте
  • 20:31
    • Саночник Репилов занял второе место на этапе КМ в Германии
  • 18:37
    • ПСЖ объявил о назначении Почеттино на пост главного тренера
    Все новости спорта

    Как войдет в 2021-й год «Магнитка» на своем льду?

    «Металлург» Мг — «Спартак». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч КХЛ 4 января 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Металлург Мг Прогнозы на Спартак
    Прогноз и ставки на «Металлург» Мг — «Спартак»
    Сергей Плотников
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Металлург» Мг будет принимать «Спартак». Матч пройдет на «Арене Металлург» 4 января. Начало встречи — в 15:00 мск. Прогноз на «Металлург» Мг — «Спартак».
    ×
    Хоккей. КХЛ 04 Января 2021 года
    Металлург Мг
  • Магнитогорск
    •  Металлург Мг 15:00 Спартак Спартак
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.65
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 4.20
  • Ставка!
    •

    «Металлург» Мг

    Магнитогорская команда после 41 матча регулярного первенства смогла занять место в тройке лидеров Восточной конференции. От второй строчки ее отделяют 4 балла.

    С 27 ноября по 7 декабря «Металлург» Мг выиграл пять поединков кряду, а 9 числа прошлого месяца победная серия «сталеваров» прекратилась матчем с «Ак Барсом» (0:3).

    Три следующих встречи команда Ильи Воробьева провела у себя дома. В Магнитогорске «лисы» хлопнули московское «Динамо» (3:1), крупно влетели «Автомобилисту» (0:4) и обыграли «Динамо» Минск (3:2).

    Все прогнозы на КХЛ

    А концовку 2020-го «Магнитка» провалила. В Уфе гости оказались слабее «Салавата Юлаева» (2:4). А затем в Нур-Султане «сталевары» потерпели поражение от «Барыса» в овертайме (2:3).

    «Спартак»

    Московский клуб на данный момент идет восьмым в рейтинге Западной конференции. В 41 игре регулярного сезона «народная команда» насобирала 44 балла.

    В своих последних пяти встречах минувшего года столичный коллектив уступил трижды. Четыре матча «Спартак» провел в родных стенах.

    В одном из поединков в «Парке Легенд» подопечные Олега Знарка крупно влетели «Ак Барсу» (0:3), после чего у себя дома красно-белые одержали верх над «Витязем» (5:3).

    Позже в Балашихе «Спартак» сумел разобраться с «Авангардом» в дополнительное время (3:2). А в двух последних матчах в «Парке Легенд» «гладиаторы» были разбиты «Динамо» Москва (0:6) и «Динамо» Рига (2:5).

    Прогноз и ставка

    Победа «Металлурга» Мг в этой встрече оценивается в 1.67, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.50, а на победу «Спартака» — 4.22.

    100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    Обе команды скомкали концовку и по два раза проиграли. Но «Магнитка» все же была посильнее москвичей.

    В родных стенах коллектив Воробьева победил в четырех поединках из пяти последних. Продолжат «сталевары» удачно выступать дома и в январе. Наши прогноз и ставка — победа «Металлурга» Мг за 1.67. 0

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.85
  • Прогноз на матч Хьюстон — Сакраменто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 01:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Канада U20 — Чехия U20
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Гарсия — Кэмпбелл
  • Бокс
  • Сегодня в 06:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч США U20 — Словакия U20
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Интер — Кротоне
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.57
  • Прогноз на матч Атлетик — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Кальяри — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Локомотив — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч ЦСКА — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Сочи — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:10
    •  1.65
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Месут Озил
  • Трансферный дайджест. 22-28 декабря
    • 01:38 29/12/2020     Роберт Левандовски
  • Лучшие игроки 2020-го: Роналду и Месси сдают позиции, но свято место пусто не бывает
    • 04:14 31/12/2020     Это первый случай с 2012 года, когда сборная России не смогла забить хотя бы один гол в матче МЧМ
  • Без паники. Чехи засветили все слабые стороны российской «молодежки»
    • 14:45 28/12/2020
    «Металлург» Мг — «Спартак». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч КХЛ 4 января 2021 года. Прогноз на «Металлург» Мг — «Спартак». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.67
    Комментарии
    • Играть Трансляции, кино и казиноБонус новым клиентам
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры