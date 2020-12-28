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    «Йокерит» и «Локо» зарубятся результативно?

    «Йокерит» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч КХЛ 28 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Йокерит» — «Локомотив»
    Йессе Йоэнсуу
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Йокерит» будет принимать «Локомотив». Матч пройдет на «Хартвалл Арене» 28 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Йокерит» — «Локомотив».
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    Хоккей. КХЛ 28 Декабря 2020 года
    Йокерит
  • Хельсинки
    •  Йокерит 19:30 Локомотив Локомотив
  • Ярославль
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.30
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 2.60
  • Ставка!
    •

    «Йокерит»

    Приняв участие в 34 матчах регулярного первенства, финский клуб из города Хельсинки сумел набрать 41 зачетный балл. В рейтинге Западной конференции он находится на восьмой позиции.

    После двух крупных побед над «Трактором» (5:2) и «Салаватом Юлаевым» (3:0) «Йокерит» провел далеко не лучший отрезок, состоявший из четырех поражений в основное время.

    В начале этой безвыигрышной серии «шуты» дважды встретились с «Ак Барсом». Сперва команда Лаури Марьямяки уступила на «Татнефть-Арене» (1:4), а затем «джокеры» с таким же счетом были разгромлены и дома.

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    После двух провальных встреч с соперниками из Казани «Йокерит» потерпел поражения от «Витязя» (1:2) и «Динамо» Москва (0:4). И только в недавнем матче финны победили «Северсталь» по буллитам (3:3, 3:2).

    «Локомотив»

    Хоккейный клуб, представляющий Ярославль, успел провести 37 поединков в регулярке. В этих играх он завоевал 52 балла, благодаря чему закрепился в топ-3 Западной конференции.

    На данном этапе сезона «Локомотив» в полном порядке. Разумеется, без поражений не обходится, но уступает команда своим соперникам не так часто. В декабре ярославцы потерпели только 2 поражения в семи встречах.

    В начале этого месяца «железнодорожники» разгромили «Северсталь» (5:1). А затем «Локо» в Нур-Султане не справился с «Барысом» (1:3). Далее команда Андрея Скабелки обыграла «Сибирь» в овертайме (4:3).

    Еще в одной гостевой встрече «Локомотив» одержал верх над «Амуром» (4:3), а 12 декабря было поражение от ЦСКА (2:3). Но после Евротура «железнодорожники» победили «Северсталь» (2:1) и снесли «Сочи» (6:3).

    Прогноз и ставка

    На победу «Йокерита» в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 2.30, на ничью — 4.10, а на победу «Локомотива» — 2.64.

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    Очень часто две эти команды между собой играют результативно. В шести встречах кряду они забивают минимум 5 голов.

    На «Хартвалл Арене» мотивированный «Йокерит» также попытается сыграть против «Локо» открыто, а сам поединок вновь может превратиться в голевую рубку. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 с коэффициентом 1.66. 0

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