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    Сколько забьет «Амур» во второй встрече с «Сибирью»?

    «Сибирь» — «Амур». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч КХЛ 24 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Сибирь» — «Амур»
    «Сибирь» — «Амур»
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Сибирь» будет принимать «Амур». Матч пройдет на «Сибирь-Арене» 24 декабря. Начало встречи — в 15:30 мск. Прогноз на «Сибирь» — «Амур».

    «Сибирь»

    Команда, представляющая в КХЛ Новосибирск, находится на данный момент на девятой позиции с 36 очками на счету. Эти баллы сибиряки заработали в 38 поединках регулярки.

    В начале декабря «Сибирь» у себя дома завершила два матча победами. Сперва «снеговики» всухую обыграли «Спартак» (2:0), а во втором поединке они разобрались с «Сочи» в дополнительное время (2:1).

    А после игры с сочинцами «Сибирь» подкосило. Команда Николая Заварухина потерпела четыре поражения. Провальная серия началась для клуба с неудачного матча против «Локо», который закончился в овертайме (3:4).

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    Затем «Сибирь» проиграла «Витязю» (1:2), «Трактору» (0:2) и «Салавату Юлаеву» (1:3). По завершении Евротура «снеговики» встретились с «Амуром». В родных стенах команда Заварухина добыла победу (3:2).

    «Амур»

    Как и «Сибирь», хоккейный клуб из Хабаровска провел в регулярке 38 матчей. Но в этих встречах команда набрала всего 30 очков, поэтому в таблице Восточной конференции она идет десятой.

    Последние результаты «Амура» также нельзя назвать выдающимися. В пяти зимних матчах «тигры» победили дважды. Три других поединка закончились поражениями. Все встречи хабаровчане заканчивали в основное время.

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    • Третьего числа команда Сергея Светлова принимала «Спартак». На «Платинум Арене» хозяева не были гостеприимными и набросали в сетку москвичей пачку шайб (6:2).

    После перформанса в игре со столичным клубом «Амур» дома уступил «Сочи» (2:3) и «Локомотиву» (3:4). Затем «тигры» на своем льду прихлопнули «Витязь» (3:1). А после Евротура было поражение от «Сибири» (2:3).

    Прогноз и ставка

    Победа «Сибири» в этой встрече оценивается в 1.61, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.64, а на победу «Амура» — 4.54.

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    В последнее время «Сибирь» стала часто проигрывать. Кроме того, у команды Заварухина начались проблемы с забитыми голами.

    А вот «Амур», несмотря на свои неудачи, старается себя проявить в атаке ярче. В девяти матчах из десяти последних «тигры» забивали соперникам разного калибра 2+ шайбы. На парочку голов им хватит сил в предстоящем поединке. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Амура» больше 1.5 за 1.74. 0

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    «Сибирь» — «Амур». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч КХЛ 24 декабря 2020 года. Прогноз на «Сибирь» — «Амур». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.74
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