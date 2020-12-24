«Сибирь» — «Амур». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч КХЛ 24 декабря 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Сибирь» будет принимать «Амур». Матч пройдет на «Сибирь-Арене» 24 декабря. Начало встречи — в 15:30 мск. Прогноз на «Сибирь» — «Амур».

«Сибирь»

Команда, представляющая в КХЛ Новосибирск, находится на данный момент на девятой позиции с 36 очками на счету. Эти баллы сибиряки заработали в 38 поединках регулярки.

В начале декабря «Сибирь» у себя дома завершила два матча победами. Сперва «снеговики» всухую обыграли «Спартак» (2:0), а во втором поединке они разобрались с «Сочи» в дополнительное время (2:1).

А после игры с сочинцами «Сибирь» подкосило. Команда Николая Заварухина потерпела четыре поражения. Провальная серия началась для клуба с неудачного матча против «Локо», который закончился в овертайме (3:4).

Все прогнозы на КХЛ

Затем «Сибирь» проиграла «Витязю» (1:2), «Трактору» (0:2) и «Салавату Юлаеву» (1:3). По завершении Евротура «снеговики» встретились с «Амуром». В родных стенах команда Заварухина добыла победу (3:2).

«Амур»

Как и «Сибирь», хоккейный клуб из Хабаровска провел в регулярке 38 матчей. Но в этих встречах команда набрала всего 30 очков, поэтому в таблице Восточной конференции она идет десятой.

Последние результаты «Амура» также нельзя назвать выдающимися. В пяти зимних матчах «тигры» победили дважды. Три других поединка закончились поражениями. Все встречи хабаровчане заканчивали в основное время.

Третьего числа команда Сергея Светлова принимала «Спартак». На «Платинум Арене» хозяева не были гостеприимными и набросали в сетку москвичей пачку шайб (6:2).

После перформанса в игре со столичным клубом «Амур» дома уступил «Сочи» (2:3) и «Локомотиву» (3:4). Затем «тигры» на своем льду прихлопнули «Витязь» (3:1). А после Евротура было поражение от «Сибири» (2:3).

Прогноз и ставка

Победа «Сибири» в этой встрече оценивается в 1.61, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.64, а на победу «Амура» — 4.54.

В последнее время «Сибирь» стала часто проигрывать. Кроме того, у команды Заварухина начались проблемы с забитыми голами.

А вот «Амур», несмотря на свои неудачи, старается себя проявить в атаке ярче. В девяти матчах из десяти последних «тигры» забивали соперникам разного калибра 2+ шайбы. На парочку голов им хватит сил в предстоящем поединке. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Амура» больше 1.5 за 1.74. 0