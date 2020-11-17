«Барыс» — «Металлург» Мг. Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч КХЛ 17 ноября 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Барыс» будет принимать «Металлург» Мг. Матч пройдет на «Барыс Арене» 17 ноября. Начало встречи — в 16:30 мск. Прогноз на «Барыс» — «Металлург» Мг.

«Барыс»

Команда, представляющая Казахстан, сыграла в 22 матчах регулярного сезона. В этих поединках она набрала 24 балла, благодаря чему заняла седьмое место в Восточной конференции.

В конце прошлого месяца «Барыс» четырежды потерял очки. Неприятная серия началась с поражения от «Йокерита» в овертайме (4:5), после чего клуб из Нур-Султана уступил «Ак Барсу» (1:3), «Сибири» (1:3) и «Сочи» (0:3).

Однако в следующих матчах подопечные Юрия Михайлиса добыли три победы в основное время. Сперва «снежные барсы» были сильнее «Куньлуня» (2:1). А затем они переиграли «Динамо» Рига (3:0) и «Северсталь» (3:1).

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В матче 10 ноября «Барыс» был разгромлен «Локомотивом» (2:7), а позже казахстанцы взяли верх над «Нефтехимиком» (2:1). В последней встрече команда Михайлиса крупно влетела «Динамо» Москва (1:4).

«Металлург» Мг

Магнитогорская команда сыграла на 4 матча больше, чем «Барыс». В своих играх она смогла заработать 32 очка, благодаря чему в таблице Восточной конференции занимает шестое место.

Однако в последнее время «Магнитка» только транжирит баллы и чаще проигрывает. В недавних шести матчах «Металлург» Мг затащил всего одну встречу.

В конце минувшего месяца «сталевары» потерпели три поражения кряду. В этих поединках команда из Магнитогорска проиграла «Торпедо» в овертайме (2:3), «Сибири» (0:3) и «Салавату Юлаеву» (1:4).

В начале ноября «Металлург» Мг на своем льду раскатал «Трактор» (4:1), а после паузы на Евротур подопечные Ильи Воробьева получили ответку от «танкистов» в овертайме (1:2) и уступили «Сибири» (2:3).

Прогноз и ставка

На победу «Барыса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.53, на ничью — 4.10, а на победу «Металлурга» Мг — 2.59.

Обе команды в последнее время лихорадит, однако у «Магнитки» дела обстоят хуже.

Но, несмотря на плохую форму, «сталевары» сумеют навязать борьбу «Барысу», который у себя дома далеко не всегда играет идеально. Наши прогноз и ставка — победа «Металлурга» Мг в матче с коэффициентом 1.90. 0