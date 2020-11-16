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    Чем завершится битва аутсайдеров конференций?

    «Динамо» Рига — «Куньлунь». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч КХЛ 16 ноября 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Динамо Рига Прогнозы на Нефтехимик
    Прогноз и ставки на «Динамо» Рига — «Куньлунь»
    «Куньлунь» в недавнем матче с «Нефтехимиком»
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Динамо» Рига будет принимать «Куньлунь». Матч пройдет на «Арене Рига» 16 ноября. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Динамо» Рига — «Куньлунь».
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    Хоккей. КХЛ 16 Ноября 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.25
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 2.70
  • Ставка!
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    «Динамо» Рига

    Латвийская команда в недавнем матче внесла еще 1 балл в свою копилку. Теперь на ее счету имеется 8 очков, добытых в 22 играх. В таблице Западной конференции динамовцы идут последними.

    Черная полоса «Динамо» Рига длится уже 14 матчей. Стартовала катастрофическая серия с трех гостевых поражений. В этих встречах латвийцы уступили «Витязю» (1:6), «Сочи» (2:4) и «Йокериту» (1:4).

    В двух следующих матчах подопечные Петериса Скудры по буллитам проиграли «Динамо» Минск (3:3, 2:3) и «Локомотиву» (2:2, 0:2). Затем клубу из Риги присудили технари за поединки с «Витязем» и «Металлургом» Мг.

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    В шести других встречах команда Скудры влетела «Динамо» Минск (0:3), «Трактору» (1:5), «Авто» (2:7), «Барысу» (0:3), «Нефтехимику» (1:3) и «Сочи» (1:3). А 14 ноября рижский коллектив проиграл «Автомобилисту» в овертайме (2:3).

    «Куньлунь»

    Представители Китая идут последними в турнирной таблице Восточной конференции. В 24 встречах регулярного сезона пекинский клуб заработал всего 12 баллов.

    В прошлом месяце «Куньлунь» выдал мощную для себя серию из трех побед кряду. На «Арене Мытищи» «драконы» с 15 по 21 октября одолели «Салават Юлаев» (5:3), «Торпедо» (3:1) и «Металлург» Мг (6:4).

    В четвертом поединке в Мытищах подопечные Алексея Ковалева не смогли справиться с ЦСКА (2:3), но позже в Питере пекинцы переиграли СКА (2:1). Однако в последних пяти матчах китайская команда только теряет очки.

    Перед паузой на Евротур «Куньлунь» потерпел поражения от «Барыса» (1:2) и «Салавата Юлаева» в дополнительное время (2:3). А после матчей сборных «драконы» уступили «Нефтехимику» (3:6), «Торпедо» (0:2) и «Трактору» (3:5).

    Прогноз и ставка

    На победу «Динамо» Рига в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.28, на ничью — 4.10, а на победу «Куньлуня» — 2.67.

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    В битве клубов из низов конференций одна из команд прервет полосу неудач. У латвийского клуба серия поражений посолиднее.

    Но в гостевой встрече китайская команда способна будет сыграть на равных. Поэтому она смело может рассчитывать на положительный результат. Наши прогноз и ставка — победа «Куньлуня» или ничья с коэффициентом 1.64. 0

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    «Динамо» Рига — «Куньлунь». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч КХЛ 16 ноября 2020 года. Прогноз на «Динамо» Рига — «Куньлунь». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.64
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