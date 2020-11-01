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    Разгромит ли «Авто» ослабленных соперников из Риги?

    «Автомобилист» — «Динамо» Рига. Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч КХЛ 1 ноября 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Автомобилист Прогнозы на Динамо Рига
    Прогноз и ставки на «Автомобилист» — «Динамо» Рига
    Михаил Мамкин
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Автомобилист» будет принимать «Динамо» Рига. Матч пройдет на «Уралец-Арене» 1 ноября. Начало встречи — в 15:00 мск. Прогноз на «Автомобилист» — «Динамо» Рига.
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    Хоккей. КХЛ 01 Ноября 2020 года
    Автомобилист
  • Екатеринбург
    •  Автомобилист 20:00 Динамо Рига Динамо Рига
  • Рига
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    Коэффициенты на матч
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  • 1.35
  • X
  • 5.50
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  • 8.00
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    «Автомобилист»

    Екатеринбургский хоккейный клуб все еще находится в тройке сильнейших команд Восточной конференции. За 21 матч регулярного первенства «Авто» завоевало 31 балл.

    В своих поединках «Автомобилист» забил 72 гола. Больше в КХЛ пока не вколачивал никто. В середине октября подопечные Билла Питерса победили в трех матчах кряду.

    На «Уралец-Арене» екатеринбуржцы переиграли «Трактор» (3:1). Затем они в гостях взяли верх над «Витязем» (4:3) и «Торпедо» в послематчевых бросках (2:2, 3:2).

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    Беспроигрышный отрезок прервало поражение от «Северстали» 18 октября (1:2). Но позже «Автомобилист» разгромил «Нефтехимик» (5:2), крупно влетел «Авангарду» (3:6) и одолел «Локомотив» в овертайме (1:0).

    «Динамо» Рига

    Латвийская команда застряла внизу турнирной таблицы Западной конференции. В 15 поединках динамовцы завоевали всего 7 баллов.

    Первого октября «Динамо» Рига в Латвии победило минское «Динамо» в послематчевых бросках (3:3, 2:1). С того момента подопечные Петериса Скудры вышли на лед еще 7 раз.

    Ни в одной из этих встреч коллектив из Риги не побеждал. На старте неприятного отрезка динамовцы в гостях уступили «Витязю» (1:6), «Сочи» (2:4) и «Йокериту» (1:4).

    А в послематчевых бросках «Динамо» Рига проиграло «Динамо» Минск (3:3, 2:3) и «Локомотиву» (2:2, 0:2). Затем были поражения от «Динамо» Минск (0:3) и «Трактора» (1:5).

    Прогноз и ставка

    Победа «Автомобилиста» в грядущем поединке оценивается в 1.37, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.60, а на победу «Динамо» Рига — 6.75.

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    Латвийская команда находится сейчас в очень плохой форме. В четырех проигранных матчах из семи последних клуб из Риги уступал с разницей в 2+ шайбы.

    Крупное поражение гостям грозит и во встрече с самым результативным клубом КХЛ. Наши прогноз и ставка — победа «Автомобилиста» с форой -1.5 за 1.62. 0

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    «Автомобилист» — «Динамо» Рига. Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч КХЛ 1 ноября 2020 года. Прогноз на «Автомобилист» — «Динамо» Рига. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.62
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