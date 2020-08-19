«Даллас» — «Калгари». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч НХЛ 19 августа 2020 года

В матче плей-офф Кубка Стэнли «Даллас» сыграет с «Калгари». Матч пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне 19 августа. Начало встречи — в 02:00 мск. Прогноз на «Даллас» — «Калгари».

«Даллас»

Техасская команда вернулась на лед после паузы 30 июля. В контрольной встрече против «Нэшвилла» она пропустила две безответные шайбы (0:2).

А позже «Даллас» потерпел два поражения в группе 1/4 Запада. В этих встречах «шерифы» оказались слабее «Вегаса» (3:5) и «Колорадо» (0:4).

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Единственную победу на данной стадии команда Рика Боунесса завоевала в матче с «Сент-Луисом» по буллитам (1:1, 1:0). В плей-офф Кубка Стэнли техасцы встретились с «Калгари».

На данный момент в этой серии равенство — 2:2. В двух поединках «Даллас» победил в основное время (5:4) и в дополнительное (5:4), а в двух других он проиграл (2:3; 0:2).

«Калгари»

Коллектив из провинции Альберта, Канада, в предсезонном матче потерпел разгромное поражение от «Эдмонтона» (1:4).

Затем «Калгари» провел четыре поединка в рамках плей-офф НХЛ против «Виннипега». Эту серию «огоньки» начали с крупной победы (4:1).

А 3 августа они были слабее «воздушной армии» (2:3). Финальные две встречи закончились для команды Джеффа Уорда успешно (6:2; 4:0).

В плей-офф Кубка Стэнли «Калгари» дважды обыграл «Даллас» (3:2; 2:0), но между удачными поединками «Флэймз» пару раз уступили в основное время (4:5) и в дополнительное (4:5).

Прогноз и ставка

На победу «Далласа» в пятом матче серии букмекеры дают коэффициент 2.35, на ничью — 4.24, а на победу «Калгари» — 2.74.

В этом противостоянии команды не хотят уступать друг другу путевку в следующий раунд. В пятой игре соперники будут биться за лидерство в серии, поэтому действовать им придется открыто. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 с коэффициентом 1.70. 0