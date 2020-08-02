«Питтсбург» — «Монреаль». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч НХЛ 2 августа 2020 года

В квалификационном раунде НХЛ «Питтсбург» сыграет с «Монреалем». Матч пройдет на «Скотиабанк Арене» в Торонто 2 августа. Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Питтсбург» — «Монреаль».

«Питтсбург»

В турнирной таблице Столичного дивизиона коллектив из штата Пенсильвания шел до паузы на третьем месте. В 69 играх команда забросила 224 шайбы и пропустила 196.

В конце февраля «Питтсбург» провел не очень удачную серию, состоявшую из шести поражений кряду в основное время.

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Но 4 марта негативный отрезок был прерван «Пенс» благодаря победе над «Оттавой» (7:3). Позже подопечные Майка Салливана взяли верх над «Баффало» (4:2).

Затем «Питтсбург» снова проиграл, крупно влетев «Вашингтону» (2:5) и «Каролине» (2:6). 11 марта команда разгромила «Нью-Джерси» (5:2). А в ходе предсезонки коллектив Салливана уступил «Филадельфии» в овертайме (2:3).

«Монреаль»

Канадский клуб из провинции Квебек успел принять участие в 71 игре регулярки. С разницей голов 212:221 он занимал пятое место в Атлантическом дивизионе.

Последний раз до приостановки сезона «Монреаль» выигрывал в начале марта. Сперва в овертайме команда Клода Жюльена одержала верх над «Каролиной» (4:3).

Через 3 дня «трехцветные» прихлопнули «Айлендерс» (6:2). Но три других встречи «Хабс» провалили, уступив «Тампе» (0:4), «Флориде» (1:4) и «Нэшвиллу» (4:2).

В рамках предсезонки «Монреаль» сыграл с «Торонто». Этот поединок также закончился для «славных» крупным поражением — 2:4.

Прогноз и ставка

Победа «Питтсбурга» в грядущем матче оценивается в 1.99, ничья — в 4.22, а победа «Монреаля» — в 3.39.

В семи очных встречах из девяти последних канадцы забивали «пингвинам» 2+ гола. В первой игре плей-офф «Хабс» вновь постараются пару раз подловить соперников на ошибках в обороне. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Монреаля» больше 2 за 1.60. 0