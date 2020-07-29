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    «Питтсбург» проиграл в овертайме «Филадельфии»

    Хоккей НХЛ Питтсбург Пингвинз Филадельфия Флайерз Прогнозы на НХЛ
    «Филадельфия» одержала победу над «Питтсбургом» (3:2 ОТ) в овертайме контрольного матча.

    «Питтсбург»
    «Питтсбург»

    В составе победителей заброшенными шайбами отметились Шон Кутюрье (12-я минута), Кевин Хейз (20) и Скотт Лотон (63).

    За «Пингвинз» точными бросками отличились Конор Шири (6) и Джейсон Цукер (57).

    Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин в первом периоде отметился результативной ошибкой, а в концовке встречи сделал голевую передачу.

    Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отметился результативной передачей и завершил встречу с коэффициентом полезности «+2».

    Это была первая игра после паузы из-за пандемии коронавируса. 0

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