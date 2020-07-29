«Питтсбург» проиграл в овертайме «Филадельфии»

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Шон Кутюрье (12-я минута), Кевин Хейз (20) и Скотт Лотон (63).
За «Пингвинз» точными бросками отличились Конор Шири (6) и Джейсон Цукер (57).
Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин в первом периоде отметился результативной ошибкой, а в концовке встречи сделал голевую передачу.
Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отметился результативной передачей и завершил встречу с коэффициентом полезности «+2».
Это была первая игра после паузы из-за пандемии коронавируса. 0