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    Питерцы не будут настаивать на крупной победе

    СКА — «Адмирал». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч КХЛ 17 февраля 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на СКА Прогнозы на Адмирал
    Прогноз на СКА — «Адмирал»
    Антон Белов
    В очередной игре КХЛ СКА будет принимать «Адмирал». Матч состоится 17 февраля в «Ледовом дворце». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на СКА — «Адмирал».
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    Хоккей. КХЛ 17 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
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    СКА

    Коллектив из Санкт-Петербурга занимает второе место в таблице Западной конференции. В ходе 58 матчей регулярки он заработал 85 очков.

    Команда Алексея Кудашова не проигрывает никому с 21 января. А в тот день СКА в Москве потерпел поражение от ЦСКА в «Армейском дерби» (2:3).

    После этого питерцы в родных стенах взяли верх над «Барысом» (7:4), «Торпедо» (4:3), «Динамо» Минск (5:0) и «Авангардом» в дополнительное время (1:0).

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    А в первом поединке февраля СКА переиграл «Спартак» (1:0). В других матчах этого месяца команда Кудашова одолела «Амур» (3:2), «Торпедо» (3:2) и «Салават Юлаев» в овертайме (5:4).

    «Адмирал»

    Представители Владивостока сейчас находятся на предпоследнем месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея 54 балла в запасе.

    В двух заключительных январских играх «Адмирал» на «Фетисов-Арене» был разгромлен ЦСКА (2:5) и «Салаватом Юлаевым» (3:6).

    Но в начале февраля «моряки» по буллитам взяли у «юлаевцев» реванш (3:3, 3:1). А затем подопечные Сергея Светлова крупно влетели «Амуру» (0:4).

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    После этого «Адмирал» потерпел три поражения в гостевых матчах. Команда из Владивостока была слабее «Салавата Юлаева» (0:3), «Авангарда» (2:5) и «Нефтехимика» (1:6).

    Прогноз

    На победу СКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,31, на ничью — 5,90, а на победу «Адмирала» — 8,10.

    Наш прогноз на матч — тотал меньше 5 с коэффициентом 1,67. 0

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    СКА — «Адмирал». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч КХЛ 17 февраля 2020 года. Прогноз на СКА — «Адмирал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.67
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