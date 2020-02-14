«Нью-Джерси» — «Детройт». Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч НХЛ 14 февраля 2020 года

В очередной игре НХЛ «Нью-Джерси» будет принимать «Детройт». Матч состоится 14 февраля на арене «Пруденшал Центр». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Нью-Джерси» — «Детройт».

«Нью-Джерси»

Коллектив из Ньюарка все еще идет последним в таблице Столичного дивизиона. А в рейтинге Восточной конференции команда находится на 14 строчке.

Стартовые февральские поединки подопечные Алена Насреддина провели неудачно. Сперва «Нью-Джерси» в дополнительное время оказался слабее «Далласа» (2:3).

Чуть позже «Девс» в серии послематчевых бросков потерпели поражение от «Монреаля» (4:4, 0:1). Но 7 числа эта команда на выезде разнесла «Филадельфию» (0:5).

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В следующей встрече «Нью-Джерси» также завоевал победу всухую, обыграв «Лос-Анджелес» (3:0). В последнем на данный момент матче клуб из Ньюарка не справился с «Флоридой» (3:5).

«Детройт»

Команда, находящаяся в штате Мичиган, занимает последние места в таблицах Восточной конференции и Атлантического дивизиона, имея на своем счету всего 32 балла.

1 февраля «Детройт» на «Мэдисон Сквер Гарден» оказался слабее «Рейнджерс» (2:4). В ответной игре «крылья» уступили «синерубашечникам» с минимальным счетом 0:1.

Затем красно-белые потерпели поражение от «Филадельфии» (0:3). А 7 февраля подопечные Джеффа Блэшилла прервали серию из девяти матчей без побед, одолев «Баффало» по буллитам (3:3, 0:2).

В следующем поединке «Детройт» потерял очки в битве с «Коламбусом» (0:2), после чего «крылья» неожиданно взяли верх над «Бостоном» (3:1). В последнем матче клуб из штата Мичиган не сумел справиться с «Баффало» (2:3).

Прогноз

На победу «Нью-Джерси» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,88, на ничью — 4,40, а на победу «Детройта» — 3,38.

У себя дома коллектив Алена Насреддина разберется с «крыльями». Наш прогноз на матч — победа «Нью-Джерси» с коэффициентом 1,88. 0