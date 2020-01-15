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    Как много шайб забросит «Эдмонтон» «Нэшвиллу»?

    «Эдмонтон» — «Нэшвилл». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч НХЛ 15 января 2020 года

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    Прогноз на «Эдмонтон» — «Нэшвилл»
    Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль
    В очередной игре НХЛ «Эдмонтон» будет принимать «Нэшвилл». Матч состоится 15 января на арене «Роджерс Плейс». Начало встречи — в 05:00 мск. Прогноз на «Эдмонтон» — «Нэшвилл».
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    Хоккей. НХЛ 15 Января 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
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  • X
  • 4.40
  • 2
  • 2.25
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    «Эдмонтон»

    Канадский клуб, базирующийся в провинции Альберта, сейчас занимает пятое место в зачете Тихоокеанского дивизиона. В 47 встречах команда завоевала 53 балла.

    После двух кряду поражений в конце 2019 года от «Ванкувера» (2:4) и «Калгари» (1:5) «Эдмонтон» обыграл у себя дома «Рейнджерс» (7:5).

    3 января в дополнительное время «нефть» потерпела поражение от «Баффало» (2:3). Но в следующих трех встречах подопечные Дэйва Типпета победили.

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    В этих поединках «Эдмонтон» одержал верх над «Бостоном» (4:1), «Торонто» (6:4) и «Монреалем» (4:2). В последнем на сегодня матче «Ойлерз» уступили «Калгари» (3:4).

    «Нэшвилл»

    В турнирной таблице Центрального дивизиона коллектив из штата Теннесси располагается на пятом месте. За 44 матча команде удалось набрать 49 очков.

    2020 год начался для «Нэшвилла» событийно. Сперва «Предс» уступили «Далласу» (2:4), затем они победили «Лос-Анджелес» (4:1), но чуть позже по буллитам проиграли «Анахайму» (4:4, 1:2).

    После этой неудачи команда сменила тренера. «Горничных котов» повел за собой Джон Хайнс. В первой встрече под его руководством «Нэшвилл» был разгромлен «Бостоном» (2:6).

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    10 января «Смэшвилл» легко разобрался с «Чикаго» (5:2), а несколькими днями позже коллектив из штата Теннесси минимально переиграл «Виннипег» (1:0).

    Прогноз

    На победу «Эдмонтона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,70, на ничью — 4,30, а фаворитом матча считается «Нэшвилл», победа которого оценивается в 2,25.

    Пока команда Хайнса лишь перестраивается. От нее не стоит ожидать стабильности, а «нефть» у себя дома часто забивает много. Наш прогноз — индивидуальный тотал «Эдмонтона» больше 2,5 с коэффициентом 1,66. 0

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