«Куньлунь РС» — «Сибирь». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч КХЛ 13 января 2020 года

«Куньлунь РС»
На данном этапе регулярного чемпионата представители Китая располагаются на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 50 баллами на счету.
После победы над минским «Динамо» (2:1) «Куньлунь РС» потерпел четыре поражения подряд. Неприятная серия началась с проигрыша «Сибири» по буллитам (2:2, 2:3).
Затем «драконы» уступили «Барысу» (1:2), «Динамо» Москва (0:2) и «Локомотиву» (5:0). 7 января в гостях подопечные Курта Фрэйзера разгромили «Динамо» Минск (5:1).
В последней на сегодняшний день встрече коллектив из Китая сразился с ЦСКА. Но все шансы на победу у «драконов» отняли три безответные шайбы от «армейцев» (0:3).
«Сибирь»
В ходе 45 матчей регулярки КХЛ коллектив из Новосибирска успел заработать 51 балл, что позволяет команде сейчас занимать шестую позицию в рейтинге Востока.
25 и 27 декабря «Сибирь» проиграла два своих поединка дома, не забив ни единой шайбы соперникам. «Снеговики» были разгромлены «Спартаком» (0:5) и побеждены СКА (0:2).
После этого подопечные Николая Заварухина по буллитам разобрались с «Куньлунем РС» (2:2, 3:2). А в первых январских встречах сибиряки уступили «Нефтехимику» (1:2) и «Металлургу» Мг (1:3).
Затем на выезде «Сибирь» в дополнительное время одержала верх над «Автомобилистом» (4:3). Несколькими днями позже команда переиграла «Локомотив» (2:1).
Прогноз
На победу «Куньлуня РС» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,28, на ничью — 3,90, а на победу «Сибири» — 2,80.
В Пекине гости постараются повторить успех матча 28 декабря, когда они по буллитам одолели представителей Китая. Наш прогноз — победа «Сибири» или ничья с коэффициентом 1,61. 0