«Куньлунь РС» — «Сибирь». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч КХЛ 13 января 2020 года

В очередной игре КХЛ «Куньлунь РС» будет принимать «Сибирь». Матч состоится 13 января в Пекине. Начало встречи — в 14:30 мск. Прогноз на «Куньлунь РС» — «Сибирь».

«Куньлунь РС»

На данном этапе регулярного чемпионата представители Китая располагаются на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 50 баллами на счету.

После победы над минским «Динамо» (2:1) «Куньлунь РС» потерпел четыре поражения подряд. Неприятная серия началась с проигрыша «Сибири» по буллитам (2:2, 2:3).

Затем «драконы» уступили «Барысу» (1:2), «Динамо» Москва (0:2) и «Локомотиву» (5:0). 7 января в гостях подопечные Курта Фрэйзера разгромили «Динамо» Минск (5:1).

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В последней на сегодняшний день встрече коллектив из Китая сразился с ЦСКА. Но все шансы на победу у «драконов» отняли три безответные шайбы от «армейцев» (0:3).

«Сибирь»

В ходе 45 матчей регулярки КХЛ коллектив из Новосибирска успел заработать 51 балл, что позволяет команде сейчас занимать шестую позицию в рейтинге Востока.

25 и 27 декабря «Сибирь» проиграла два своих поединка дома, не забив ни единой шайбы соперникам. «Снеговики» были разгромлены «Спартаком» (0:5) и побеждены СКА (0:2).

После этого подопечные Николая Заварухина по буллитам разобрались с «Куньлунем РС» (2:2, 3:2). А в первых январских встречах сибиряки уступили «Нефтехимику» (1:2) и «Металлургу» Мг (1:3).

Затем на выезде «Сибирь» в дополнительное время одержала верх над «Автомобилистом» (4:3). Несколькими днями позже команда переиграла «Локомотив» (2:1).

Прогноз

На победу «Куньлуня РС» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,28, на ничью — 3,90, а на победу «Сибири» — 2,80.

В Пекине гости постараются повторить успех матча 28 декабря, когда они по буллитам одолели представителей Китая. Наш прогноз — победа «Сибири» или ничья с коэффициентом 1,61. 0