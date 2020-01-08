«Салават Юлаев» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч КХЛ 8 января 2020 года

В очередной игре КХЛ «Салават Юлаев» будет принимать «Локомотив». Матч состоится 8 января на «Уфа-Арене». Начало встречи — в 14:30 мск. Прогноз на «Салават Юлаев» — «Локомотив».

«Салават Юлаев»

За 43 матча регулярного чемпионата коллектив, представляющий Уфу, завоевал 49 очков. В турнирной таблице Восточной конференции команда располагается на шестой позиции.

Сейчас подопечные Николая Цулыгина находятся в плохой форме. В недавних восьми встречах «Салават Юлаев» выиграл всего дважды.

С 17 по 21 декабря уфимцы уступили три раза подряд. «Юлаевцы» были слабее «Сибири» (2:3), «Ак Барса» (1:2) и «Авангарда» (1:2). После этого команда в овертайме одолела «Ак Барс» (4:3).

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Затем «Салават Юлаев» потерпел поражение во встречах в рамках Кубка Шпенглера. Коллектив из Уфы проиграл «Амбири Пиотте» (1:4), ТПС (3:4) и «Тршинецу» (3:2). 6 января в КХЛ подопечные Цулыгина одолели ЦСКА (4:2).

«Локомотив»

Приняв участие в 45 встречах в рамках регулярного первенства, команда из Ярославля заработала 53 балла, благодаря чему заняла шестую строчку в рейтинге Запада.

21 декабря «Локомотив» в родных стенах одержал верх над «Северсталью» (3:2). После этого подопечных Майка Пелино ожидала серия из трех провальных поединков.

Сперва в дополнительное время «железнодорожники» потерпели поражение от «Йокерита» (3:4), затем они уступили «Ак Барсу» (0:3) и ЦСКА в добавочном периоде (3:4).

А январь для представителей Ярославля начался удачно. На «Арене-2000» «Локомотив» разобрался с «Амуром» (2:0). Несколькими днями позже «железнодорожники» разгромили «Куньлунь РС» (5:0).

Прогноз

На победу «Салавата Юлаева» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,41, на ничью — 3,90, а на победу «Локомотива» — 2,60.

Пока «юлаевцы» имеют игровые проблемы, «Локо» в январе идет без осечек. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Локомотива» больше 2 с коэффициентом 1,70. 0