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    «Рейнджерс» постарается огорчить «Торонто»

    «Торонто» — «Рейнджерс». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч НХЛ 29 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Торонто» — «Рейнджерс»
    Райан Строум
    В очередной игре НХЛ «Торонто» будет принимать «Рейнджерс». Матч состоится 29 декабря на «Скоушабэнк-арена». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Торонто» — «Рейнджерс».

    «Торонто»

    Сейчас канадский коллектив из провинции Онтарио идет вторым в турнирной таблице Атлантического дивизиона. За 39 матчей регулярного чемпионата команда смогла набрать 46 баллов.

    13 декабря «Торонто» отправился в гости к «Калгари». В данном выездном поединке «листья» не справились с «огоньками», уступив со счетом 2:4.

    Это было последнее на данный момент поражение канадской команды. В других встречах подопечные Шелдона Кифа победили «Эдмонтон» (4:1), «Баффало» (5:3), «Рейнджерс» (6:3).

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    Затем в родных стенах сине-белые разгромили «Детройт» (4:1) и одержали верх над «Каролиной» (8:6). В последнем матче с «Нью-Джерси» «Торонто» был сильнее соперников в овертайме (5:4).

    «Рейнджерс»

    В 37 матчах регулярки коллектив, представляющий Нью-Йорк, завоевал 40 очков. Пока команда находится лишь на седьмой позиции в турнирной таблице Столичного дивизиона.

    13 декабря «Рейнджерс» в гостях встретился с «Сан-Хосе». Результативный поединок завершился для «синерубашечников» победой со счетом 6:3.

    После этого подопечные Дэвида Куинна потерпели три поражения подряд. Клуб из Нью-Йорка оказался слабее «Анахайма» по буллитам (3:3, 1:2), а также уступил «Нэшвиллу» (2:5) и «Торонто» (3:6).

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    22 декабря на арене «Мэдисон Сквер Гарден» хозяева разгромили «Анахайм» (5:1). Затем «Рейнджерс» проиграли «Филадельфии» (1:5) и победили «Каролину» (5:3).

    Прогноз

    Победа «Торонто» в этой встрече оценивается в 1,66, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,60, а на победу «Рейнджерс» — 4,30.

    Несмотря на плохие результаты, коллектив Куинна в нынешнем сезоне забивает много. В игре с канадцами «синерубашечники» постараются завоевать необходимые баллы. Наш прогноз — индивидуальный тотал «Рейнджерс» больше 2,5 с коэффициентом 2,00. 0

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