«Динамо» Москва — «Йокерит». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч КХЛ 17 декабря 2019 года

«Динамо» Москва
После 37 матчей регулярного первенства столичный клуб расположился на 3 месте в турнирной таблице Западной конференции, заработав 46 очков.
22 ноября бело-голубые уже встречались с «джокерами». На «Хартвалл Арене» гости потерпели поражение со счетом 1:3. А затем подопечные Владимира Крикунова победили в двух поединках.
Сперва «Динамо» Москва одолело «Локомотив» (4:1), а затем в серии послематчевых бросков команда одержала верх над «Торпедо» в Нижнем Новгороде (1:1, 1:0).
В первых зимних поединках бело-голубые потерпели поражения от «Ак Барса» (2:5) и ЦСКА (1:2). 6 декабря москвичи еще раз разгромили «Локо» (4:1), а чуть позже они по буллитам оказались слабее СКА (2:2, 0:1).
«Йокерит»
Финский коллектив из города Хельсинки сыграл в 35 поединках регулярного чемпионата. Заработав 45 очков, этой команде удалось подняться на 4 место в турнирной таблице Запада.
После домашней победы в противостоянии с «Динамо» Москва (3:1) «джокеры» в родных стенах по буллитам проиграли «Локомотиву» (2:2, 1:2).
Несколькими днями позже подопечные Лаури Марьямяки разгромили «Амур» (4:1), а затем «Йокерит» и сам крупно уступил «Сибири» (1:4).
С того момента финский клуб больше не терял очки. Со 2 по 9 декабря «джокеры» одержали верх над «Салаватом Юлаевым» (3:2), над «Барысом» (4:2), над «Сибирью» (4:3) и над «Спартаком» (3:2).
Прогноз
На победу «Динамо» Москва в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,33, на ничью — 3,90, а на победу «Йокерита» — 2,70.
На «ВТБ Арене» сойдутся две забивные, неуступчивые команды. Голов будет предостаточно. Наш прогноз на матч — тотал больше 4 с коэффициентом 1,65. 0