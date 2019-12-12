Чехия — Финляндия. Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч Кубка Первого канала 12 декабря 2019 года

Чехия
Осенние матчи в рамках Евротура закончились для чешской команды победой в Кубке Карьяла. В трех поединках турнира эта сборная набрала 8 очков.
Первую встречу Чехия провела на «Тегера Арене» со Швецией. Противостояние с «тремя коронами» завершилось убедительной победой чехов со счетом 3:1.
Двумя днями позже подопечные Милоша Ржиги сразились с Финляндией. Дважды отыгравшись по ходу поединка, Чехия дотерпела до буллитов, где в послематчевых бросках одолела финнов (2:2, 1:0).
Заключительный матч в рамках Кубка Карьяла прошел на «Хартвалл Арене» против сборной России. В нем коллектив Ржиги всухую одержал верх над соперником (3:0).
Финляндия
В Кубке Карьяла эта сборная заняла второе место. За три матча команда набрала 7 очков, отстав от Чехии всего на 1 балл.
А началась осенняя кампания для финнов с поединка против России. В напряженном противостоянии на «Хартвалл Арене» верх одержали подопечные Юкки Ялонена (4:3).
Второй матч Финляндия проиграла. В непростой схватке с чехами «львы» несколько раз упускали преимущество, а затем и вовсе уступили оппонентам по буллитам (2:2, 0:1).
В финальной встрече в Кубке Карьяла Финляндия сразилась со Швецией. Но победа над «тремя коронами» со счетом 2:1 не подняла команду на первое место в таблице.
Прогноз
На победу Чехии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,26, на ничью — 4,30, а на победу Финляндии — 2.65.
Осенью финны здорово проявили себя в атаке. Безусловно, они захотят поквитаться с чехами за поражение 9 ноября. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал Финляндии больше 2 с коэффициентом 1.57. 0