Чехия — Финляндия. Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч Кубка Первого канала 12 декабря 2019 года

В игре в рамках Кубка Первого канала Чехия будет принимать Финляндию. Матч состоится 12 декабря на «ЧЕЗ-Арене». Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на Чехия — Финляндия.

Чехия

Осенние матчи в рамках Евротура закончились для чешской команды победой в Кубке Карьяла. В трех поединках турнира эта сборная набрала 8 очков.

Первую встречу Чехия провела на «Тегера Арене» со Швецией. Противостояние с «тремя коронами» завершилось убедительной победой чехов со счетом 3:1.

Двумя днями позже подопечные Милоша Ржиги сразились с Финляндией. Дважды отыгравшись по ходу поединка, Чехия дотерпела до буллитов, где в послематчевых бросках одолела финнов (2:2, 1:0).

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Заключительный матч в рамках Кубка Карьяла прошел на «Хартвалл Арене» против сборной России. В нем коллектив Ржиги всухую одержал верх над соперником (3:0).

Финляндия

В Кубке Карьяла эта сборная заняла второе место. За три матча команда набрала 7 очков, отстав от Чехии всего на 1 балл.

А началась осенняя кампания для финнов с поединка против России. В напряженном противостоянии на «Хартвалл Арене» верх одержали подопечные Юкки Ялонена (4:3).

Второй матч Финляндия проиграла. В непростой схватке с чехами «львы» несколько раз упускали преимущество, а затем и вовсе уступили оппонентам по буллитам (2:2, 0:1).

В финальной встрече в Кубке Карьяла Финляндия сразилась со Швецией. Но победа над «тремя коронами» со счетом 2:1 не подняла команду на первое место в таблице.

Прогноз

На победу Чехии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,26, на ничью — 4,30, а на победу Финляндии — 2.65.

Осенью финны здорово проявили себя в атаке. Безусловно, они захотят поквитаться с чехами за поражение 9 ноября. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал Финляндии больше 2 с коэффициентом 1.57. 0