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    Возьмут ли финны реванш у чехов за недавнее поражение?

    Чехия — Финляндия. Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч Кубка Первого канала 12 декабря 2019 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на Евротур Прогнозы на Кубок Первого канала Прогнозы на сборную Чехии Прогнозы на сборную Финляндии
    Прогноз на Чехия — Финляндия
    Ян Коварж
    В игре в рамках Кубка Первого канала Чехия будет принимать Финляндию. Матч состоится 12 декабря на «ЧЕЗ-Арене». Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на Чехия — Финляндия.

    Чехия

    Осенние матчи в рамках Евротура закончились для чешской команды победой в Кубке Карьяла. В трех поединках турнира эта сборная набрала 8 очков.

    Первую встречу Чехия провела на «Тегера Арене» со Швецией. Противостояние с «тремя коронами» завершилось убедительной победой чехов со счетом 3:1.

    Двумя днями позже подопечные Милоша Ржиги сразились с Финляндией. Дважды отыгравшись по ходу поединка, Чехия дотерпела до буллитов, где в послематчевых бросках одолела финнов (2:2, 1:0).

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    Заключительный матч в рамках Кубка Карьяла прошел на «Хартвалл Арене» против сборной России. В нем коллектив Ржиги всухую одержал верх над соперником (3:0).

    Финляндия

    В Кубке Карьяла эта сборная заняла второе место. За три матча команда набрала 7 очков, отстав от Чехии всего на 1 балл.

    А началась осенняя кампания для финнов с поединка против России. В напряженном противостоянии на «Хартвалл Арене» верх одержали подопечные Юкки Ялонена (4:3).

    Второй матч Финляндия проиграла. В непростой схватке с чехами «львы» несколько раз упускали преимущество, а затем и вовсе уступили оппонентам по буллитам (2:2, 0:1).

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    В финальной встрече в Кубке Карьяла Финляндия сразилась со Швецией. Но победа над «тремя коронами» со счетом 2:1 не подняла команду на первое место в таблице.

    Прогноз

    На победу Чехии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,26, на ничью — 4,30, а на победу Финляндии — 2.65.

    Осенью финны здорово проявили себя в атаке. Безусловно, они захотят поквитаться с чехами за поражение 9 ноября. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал Финляндии больше 2 с коэффициентом 1.57. 0

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    Чехия — Финляндия. Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч Кубка Первого канала 12 декабря 2019 года. Прогноз на Чехия — Финляндия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.57
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