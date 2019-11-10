ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар»Бенефис Ману. «Краснодар» вернулся в гонку за путевкой в плей-офф ЛЕ Россия — ФинляндияЗабивали только защитники. Россияне начали Кубок Карьяла с поражения от финнов «Кэпиталз» продлили свою победную серию до пяти матчейНХЛ. Шесть очков Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Флориду», четыре очка Бучневича и Панарина принесли победу «Рейнджерс»
  • 17:09
    • Бельгия объявила состав на матчи против России и Кипра
  • 16:46
    • Моуринью добивается трехлетнего контракта с «Баварией»
  • 16:35
    • Варди — лучший игрок АПЛ в октябре, Лэмпард — тренер месяца
  • 16:18
    • Родриго — лучший игрок недели в Лиге чемпионов
  • 14:46
    • Гвардиола не исключил свой отъезд в Италию
  • 13:54
    • Ерохин заменит Черышева в сборной России
  • 13:49
    • Умер экс-защитник «Спартака» и чемпион Европы-1960
    Все новости спорта

    Что ожидает «хулиганов с Брод-стрит» в Торонто?

    «Торонто» — «Филадельфия». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч НХЛ 10 ноября 2019 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Торонто Мэйпл Лифс Прогнозы на Филадельфию Флайерз
    Прогноз на «Торонто» — «Филадельфия»
    Морган Райлли
    В очередной игре НХЛ «Торонто» будет принимать «Филадельфию». Матч состоится 10 ноября на «Скотиабанк Арене». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Торонто» — «Филадельфия».
    ×
    Хоккей. НХЛ 10 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.77
  • X
  • 4.67
  • 2
  • 3.60
  • Играть!
    •

    «Торонто»

    На данный момент канадский клуб из провинции Онтарио принял участие в 17 матчах сезона. В них команда заработала 21 балл, благодаря чему заняла 2 место в Атлантическом дивизионе.

    26 октября на «Скотиабанк Арене» «Торонто» принимал Сан-Хосе. В домашней встрече хозяева не были радушными. Они разгромили соперников (4:1).

    Но после этого «листья» дважды проиграли. Сперва канадцы потерпели поражение от «Монреаля» (5:2), а чуть позже подопечные Майка Бэбкока в овертайме оказались слабее «Вашингтона» (3:4).

    Все прогнозы на НХЛ

    Затем сине-белые в серии буллитов взяли верх над «Филадельфией» (3:3, 1:2), одолели «Лос-Анджелес» (3:1), а также победили в дополнительное время «Вегас» (2:1).

    «Филадельфия»

    Пока команда из штата Пенсильвания успела принять участие в 15 матчах регулярного чемпионата. За этот период коллектив заработал 18 баллов и занял 5 место в таблице Столичного дивизиона.

    30 октября «Филадельфия» в гостях была разгромлена «Питтсбургом» (7:1), а после этого в серии буллитов подопечные Алена Виньо одолели «Нью-Джерси» (3:3, 0:1).

    Но следующий поединок вновь закончился неудачей. На арене «Веллс Фарго Центр» хозяева в послематчевых бросках оказались слабее «Торонто» (3:3, 1:2).

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 1000ЗабратьФрибет на первую ставкуparimatch.ru

    Спустя несколько дней «Филадельфия» уверенно разобралась с «Каролиной» (4:1), а чуть позже в овертайме «Хулиганы с Брод-стрит» победили «Монреаль» (3:2).

    Прогноз

    На победу «Торонто» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,96, на ничью — 4,30, а на победу «Филадельфии» — 3,25.

    Наш прогноз — победа «Торонто» в матче с коэффициентом 1,57. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Ахмат — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.35
  • Экспресс дня 8 ноября
  • Сегодня в 19:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Витесс — Гронинген
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Баффало — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Ницца — Бордо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.55
  • Прогноз на матч Ницца — Бордо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.31
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Норвич — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Детройт — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Енисей — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 12:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Рубин — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Швеция — Россия
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  1.59
  • Прогноз на матч Мордовия — Торпедо
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Челси — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Артем Дзюба в матче с ЦСКА
  • Эмоции в Санкт-Петербурге. «Зенит» и ЦСКА не перебодали друг друга
    • 00:18 03/11/2019     «Локомотив» — «Ювентус»
  • «Почти» не считается. «Локомотив» упустил ничью, но заслужил уважение
    • Вчера в 02:47     «Краснодар»
  • Бенефис Ману. «Краснодар» вернулся в гонку за путевкой в плей-офф ЛЕ
    • 00:38
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Торонто» — «Филадельфия». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч НХЛ 10 ноября 2019 года. Прогноз на «Торонто» — «Филадельфия». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.57
    Тоже интересно
    «Сити» проявил недостаточную надежность в обороне Футбол «Манчестер Сити» стал более уязвимым перед битвой с «Ливерпулем»Разбор матча «Аталанта» — «Манчестер Сити» (1:1) Вчера в 22:360
  • 12:38
    • Два болельщика ЦСКА остаются под арестом в Венгрии
  • 17:26
    • Гильерме: Спокойно восприму, если Акинфеева вернут в сборную
  • 16:54
    • Эдерсон не поможет «Манчестер Сити» против «Ливерпуля»
    «Локомотив» — «Ювентус» Футбол «Почти» не считается. «Локомотив» упустил ничью, но заслужил уважениеРеакция спортивных СМИ на поражение «Локомотива» от «Ювентуса» в Лиге чемпионов Вчера в 02:470
  • Экспресс дня

  • Отойдет ли «Барса» от неудач?
  • 2.19
    •
  • 16:05
    • Месси и Гризманн не общаются на тренировках
  • 15:22
    • Тедеско: Я подзабыл про лимит, но пока память меня не подводит
  • 14:56
    • Кутепов пропустит матч «Спартак» — «Крылья Советов»
    Команда Лэмпарда проигрывала 1:4 по ходу матча Футбол Сверхсила «Челси» помогла сдержать шикарный «Аякс»Реакция прессы на матч «Челси» — «Аякс» 06/11/2019 в 16:360
  • 14:35
    • Щербакова с личным рекордом победила в короткой программе на этапе Гран-при в Китае
  • 14:09
    • Семак: Не заметил, что «Зениту» благоволят судьи
  • 13:29
    • Семак: Кокорин сыграет за «Зенит» в ноябре
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • LIVE
  • трансляции
    спорта
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие