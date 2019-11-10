«Торонто» — «Филадельфия». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч НХЛ 10 ноября 2019 года

«Торонто»
На данный момент канадский клуб из провинции Онтарио принял участие в 17 матчах сезона. В них команда заработала 21 балл, благодаря чему заняла 2 место в Атлантическом дивизионе.
26 октября на «Скотиабанк Арене» «Торонто» принимал Сан-Хосе. В домашней встрече хозяева не были радушными. Они разгромили соперников (4:1).
Но после этого «листья» дважды проиграли. Сперва канадцы потерпели поражение от «Монреаля» (5:2), а чуть позже подопечные Майка Бэбкока в овертайме оказались слабее «Вашингтона» (3:4).
Затем сине-белые в серии буллитов взяли верх над «Филадельфией» (3:3, 1:2), одолели «Лос-Анджелес» (3:1), а также победили в дополнительное время «Вегас» (2:1).
«Филадельфия»
Пока команда из штата Пенсильвания успела принять участие в 15 матчах регулярного чемпионата. За этот период коллектив заработал 18 баллов и занял 5 место в таблице Столичного дивизиона.
30 октября «Филадельфия» в гостях была разгромлена «Питтсбургом» (7:1), а после этого в серии буллитов подопечные Алена Виньо одолели «Нью-Джерси» (3:3, 0:1).
Но следующий поединок вновь закончился неудачей. На арене «Веллс Фарго Центр» хозяева в послематчевых бросках оказались слабее «Торонто» (3:3, 1:2).
Спустя несколько дней «Филадельфия» уверенно разобралась с «Каролиной» (4:1), а чуть позже в овертайме «Хулиганы с Брод-стрит» победили «Монреаль» (3:2).
Прогноз
На победу «Торонто» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,96, на ничью — 4,30, а на победу «Филадельфии» — 3,25.
Наш прогноз — победа «Торонто» в матче с коэффициентом 1,57. 0