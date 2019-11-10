«Торонто» — «Филадельфия». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч НХЛ 10 ноября 2019 года

В очередной игре НХЛ «Торонто» будет принимать «Филадельфию». Матч состоится 10 ноября на «Скотиабанк Арене». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Торонто» — «Филадельфия».

«Торонто»

На данный момент канадский клуб из провинции Онтарио принял участие в 17 матчах сезона. В них команда заработала 21 балл, благодаря чему заняла 2 место в Атлантическом дивизионе.

26 октября на «Скотиабанк Арене» «Торонто» принимал Сан-Хосе. В домашней встрече хозяева не были радушными. Они разгромили соперников (4:1).

Но после этого «листья» дважды проиграли. Сперва канадцы потерпели поражение от «Монреаля» (5:2), а чуть позже подопечные Майка Бэбкока в овертайме оказались слабее «Вашингтона» (3:4).

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Затем сине-белые в серии буллитов взяли верх над «Филадельфией» (3:3, 1:2), одолели «Лос-Анджелес» (3:1), а также победили в дополнительное время «Вегас» (2:1).

«Филадельфия»

Пока команда из штата Пенсильвания успела принять участие в 15 матчах регулярного чемпионата. За этот период коллектив заработал 18 баллов и занял 5 место в таблице Столичного дивизиона.

30 октября «Филадельфия» в гостях была разгромлена «Питтсбургом» (7:1), а после этого в серии буллитов подопечные Алена Виньо одолели «Нью-Джерси» (3:3, 0:1).

Но следующий поединок вновь закончился неудачей. На арене «Веллс Фарго Центр» хозяева в послематчевых бросках оказались слабее «Торонто» (3:3, 1:2).

Спустя несколько дней «Филадельфия» уверенно разобралась с «Каролиной» (4:1), а чуть позже в овертайме «Хулиганы с Брод-стрит» победили «Монреаль» (3:2).

Прогноз

На победу «Торонто» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,96, на ничью — 4,30, а на победу «Филадельфии» — 3,25.

Наш прогноз — победа «Торонто» в матче с коэффициентом 1,57. 0