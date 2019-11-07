«Рейнджерс» — «Детройт». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч НХЛ 7 ноября 2019 года

В очередной игре НХЛ «Рейнджерс» будет принимать «Детройт». Матч состоится 7 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Начало встречи — в 04:00 мск. Прогноз на «Рейнджерс» — «Детройт».

«Рейнджерс»

Сейчас коллектив из Нью-Йорка продолжает находиться внизу турнирной таблицы. С 11 очками, которые команда заработала в 12 матчах, она занимает 14 строчку в рейтинге Восточной конференции.

23 октября «синерубашечники» продлили свою серию неудач до пяти поединков. В тот день в родных стенах хозяева в овертайме уступили «Аризоне» (2:3).

Но спустя пару дней «Рейнджерс» взял верх над «Баффало» (6:2). А в следующей встрече на «Мэдисон Сквер Гарден» подопечные Дэвида Куинна оказались слабее «Бостона» (4:7).

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После этого «синерубашечники» победили «Тампу-Бэй» (4:1) и «Нэшвилл» (1:2), а 5 ноября клуб из Нью-Йорка проиграл «Оттаве» (2:6).

«Детройт»

На данный момент клуб из штата Мичиган является одним из худших коллективов в Восточной конференции. С 9 очками, заработанными в 16 поединках, команда идет последней в турнирной таблице.

С 13 по 27 октября «Детройт» проиграл в восьми матчах подряд. Последней в этом ужасном отрезке была встреча с «Сент-Луисом», в которой «крылья» в овертайме уступили соперникам (4:5).

После этого подопечные Джеффа Блэшилла у себя дома смогли победить «Эдмонтон» (3:1). Но затем красно-белые вновь начали терять очки.

Сперва «Детройт» был разгромлен «Каролиной» (7:3), а чуть позже клуб из штата Мичиган уступил «Флориде» (4:0) и «Нэшвиллу» (1:6).

Прогноз

На победу «Рейнджерс» в основное время поединка букмекеры дают коэффициент 2,03, на ничью — 4,40, а на победу «Детройта» — 3,00.

Безусловно, сейчас «синерубашечники» находятся в плохой форме, но соперники из Детройта выглядят еще хуже. Наш прогноз — победа «Рейнджерс» в матче с коэффициентом 1,63. 0