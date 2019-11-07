ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Лейпциг»Несостоявшийся реванш. «Лейпциг» показал «Зениту» разницу в классе «Монреаль»НХЛ. «Монреаль» прервал 6-матчевую серию побед «Бостона», «Торонто» обыграл «Лос-Анджелес» Юрген КлоппКамбэки «Ливерпуля». Как мерсисайдцы это делают
  • 11:29
    • Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины
  • 07:53
    • «Лейкерс» обыграл в гостях «Чикаго», «Бостон» взяла верх над «Кливлендом»
  • 07:03
    • Сборная России проиграла команде Квебека в матче Суперсерии
  • 01:03
    • «Лион» победил «Бенфику» и обошел «Зенит» в турнирной таблице
  • 00:54
    • «Наполи» сыграл вничью с «Зальцбургом»
  • 00:52
    • «Ливерпуль» на «Энфилде» взял верх над «Генком»
  • 00:23
    • Семак: Лимит на легионеров мешает здоровой конкуренции
    Все новости спорта

    «Рейнджерс» имеет хорошие шансы на победу дома

    «Рейнджерс» — «Детройт». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч НХЛ 7 ноября 2019 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Нью-Йорк Рейнджерс Прогнозы на Детройт Ред Уингз
    Прогноз на «Рейнджерс» — «Детройт»
    Павел Бучневич
    В очередной игре НХЛ «Рейнджерс» будет принимать «Детройт». Матч состоится 7 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Начало встречи — в 04:00 мск. Прогноз на «Рейнджерс» — «Детройт».

    «Рейнджерс»

    Сейчас коллектив из Нью-Йорка продолжает находиться внизу турнирной таблицы. С 11 очками, которые команда заработала в 12 матчах, она занимает 14 строчку в рейтинге Восточной конференции.

    23 октября «синерубашечники» продлили свою серию неудач до пяти поединков. В тот день в родных стенах хозяева в овертайме уступили «Аризоне» (2:3).

    Но спустя пару дней «Рейнджерс» взял верх над «Баффало» (6:2). А в следующей встрече на «Мэдисон Сквер Гарден» подопечные Дэвида Куинна оказались слабее «Бостона» (4:7).

    Все прогнозы на НХЛ

    После этого «синерубашечники» победили «Тампу-Бэй» (4:1) и «Нэшвилл» (1:2), а 5 ноября клуб из Нью-Йорка проиграл «Оттаве» (2:6).

    «Детройт»

    На данный момент клуб из штата Мичиган является одним из худших коллективов в Восточной конференции. С 9 очками, заработанными в 16 поединках, команда идет последней в турнирной таблице.

    С 13 по 27 октября «Детройт» проиграл в восьми матчах подряд. Последней в этом ужасном отрезке была встреча с «Сент-Луисом», в которой «крылья» в овертайме уступили соперникам (4:5).

    После этого подопечные Джеффа Блэшилла у себя дома смогли победить «Эдмонтон» (3:1). Но затем красно-белые вновь начали терять очки.

    8000ПолучитьБонус с промокодом LIVESPORT1xstavka.ru 3000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru

    Сперва «Детройт» был разгромлен «Каролиной» (7:3), а чуть позже клуб из штата Мичиган уступил «Флориде» (4:0) и «Нэшвиллу» (1:6).

    Прогноз

    На победу «Рейнджерс» в основное время поединка букмекеры дают коэффициент 2,03, на ничью — 4,40, а на победу «Детройта» — 3,00.

    Безусловно, сейчас «синерубашечники» находятся в плохой форме, но соперники из Детройта выглядят еще хуже. Наш прогноз — победа «Рейнджерс» в матче с коэффициентом 1,63. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.53
  • Прогноз на матч Витория Гимарайнш — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:50
    •  1.77
  • Прогноз на матч Локомотив — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.72
  • Прогноз на матч Бавария — Олимпиакос
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.30
  • Прогноз на матч Реал — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Аталанта — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.78
  • Экспресс дня 6 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Байер — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Динамо Загреб — Шахтер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч ПСЖ — Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •  1.58
  • Прогноз на матч Астана — АЗ Алкмар
  • Футбол
  • Завтра в 18:50
    •  1.57
  • Прогноз на матч Финляндия — Россия
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Чехия — Швеция
  • Хоккей
  • Завтра в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Гарет Бэйл
  • Трансферный дайджест. 29 октября — 4 ноября
    • 23:29 04/11/2019     Джон Макгинн
  • Лучшие хавбеки АПЛ. На старте сезона 2019/20 они ведут свои команды за собой
    • 16:07 01/11/2019     «Зенит» — «Томь»
  • Шанс для резервистов. «Зенит» и без Дзюбы сумел раздавить «Томь»
    • 00:58 31/10/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Рейнджерс» — «Детройт». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч НХЛ 7 ноября 2019 года. Прогноз на «Рейнджерс» — «Детройт». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.63
    Тоже интересно
    Доменико Тедеско Футбол Полезный опыт или тревожный симптом? «Спартак» Тедеско потерпел первое поражениеРеакция спортивных СМИ на первое поражение «Спартака» при новом тренере Вчера в 02:100
  • 07:18
    • Португалия не смогла увеличить отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
  • 22:50
    • «Зенит» пропустил два безответных мяча от «Лейпцига»
  • 11:58
    • «Локомотив» определился с формой на матч с «Ювентусом»
    Ковач чуть больше года возглавлял «Баварию» Футбол Ковач был обречен недолго работать в «Баварии»Реакция прессы на отставку тренера Вчера в 01:390
  • Экспресс дня

  • Добудет ли «Краснодар» вторую победу в группе ЛЕ?
  • 3.91
    •
  • 11:43
    • Дзагоев отправился с ЦСКА на матч с «Ференцварошем»
  • 11:14
    • Фавр: Против «Интера» был сумасшедший матч
  • 10:58
    • Руди Гарсия: Теперь «Лиону» нужно добиться хорошего результата в Санкт-Петербурге
    Гарет Бэйл Футбол Трансферный дайджест. 29 октября — 4 ноябряПокинет ли Бэйл «Реал», кто претендует на норвежского бомбардира «Зальцбурга», перебертся ли бразильский вундеркинд в Европу и другие трансферные новости последних дней 04/11/2019 в 23:290
  • 10:41
    • Анчелотти проигнорировал пресс-конференцию после матча с «РБ Зальцбург»
  • 10:24
    • Лэмпард: Игроки «Челси» разочарованы тем, что не вырвали победу у «Аякса»
  • 08:08
    • Конте: «Интеру» нужно прибавить и оставить неудачи в прошлом
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие