«Оттава» — «Сан-Хосе». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч НХЛ 28 октября 2019 года

В очередной игре НХЛ «Оттава» будет принимать «Сан-Хосе». Матч состоится 28 октября в спортивном комплексе «Канадиен Тайер Центр». Начало встречи — в 02:00 мск. Прогноз на «Оттава» — «Сан-Хосе».

«Оттава»

Из-за ужасных результатов с начала первенства коллектив из столицы Канады является аутсайдером своей конференции. В 10 играх НХЛ команда заработала 5 очков и заняла последнюю строчку в зачете Востока.

На старте сезона подопечные Ди Джея Смита проиграли «Торонто» (5:3), «Рейнджерс» (1:4) и «Сент-Луису» (4:6). А первую победу в регулярном чемпионате канадцы завоевали дома, одолев клуб «Тампа-Бэй» (4:2).

Затем «Оттава» вновь стала терять очки. «Сенс» потерпели поражение от «Миннесоты» (0:2), от «Вегаса» в серии буллитов (2:2, 3:2), от «Аризоны» (5:2) и «Далласа» (2:1).

Все прогнозы на НХЛ

Но 24 октября в родных стенах хозяева разгромили «Детройт» (5:2). А спустя несколько дней «Оттава» оказалась слабее «Айлендерс» (2:4).

«Сан-Хосе»

Сейчас коллектив из штата Калифорния находится в нижней части турнирной таблицы. В 11 играх сезона команда заработала 9 очков и заняла 11 позицию в рейтинге Западной конференции.

После поражения от «Нэшвилла» в гостях (5:2) «изумрудные» сумели трижды взять верх над своими соперниками. Подопечные Питера Дебура победили «Чикаго» (4:5), «Калгари» (3:1) и «Каролину» (5:2).

Но чуть позже «рыбы» дважды уступили «Баффало». Сперва в родных стенах хозяева проиграли в основное время (3:4), а затем в гостях «Сан-Хосе» оказался слабее оппонентов в овертайме (4:3).

25 октября клуб из штата Калифорния разобрался с «Монреалем» (2:4), а чуть позже подопечные Дебура были разгромлены «Торонто» (4:1).

Прогноз

На победу «Оттавы» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,95, на ничью — 4,20, а на победу «Сан-Хосе» — 2,10.

Несмотря на плохие результаты обеих команд, их матчи получаются богатыми на голы. Наш прогноз — тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,57. 0