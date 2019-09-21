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    «Ак Барс» справится с защитой «Металлурга» Мг

    «Металлург» Мг — «Ак Барс». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч КХЛ 21 сентября 2019 года

    Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Металлург Мг Прогнозы на Ак Барс
    Прогноз на «Металлург» Мг — «Ак Барс»
    Хоккеисты «Ак Барса»
    В очередной игре КХЛ «Металлург» Мг будет принимать «Ак Барс». Матч состоится 21 сентября на «Арене-Металлург». Начало встречи — в 15:00 мск. Прогноз на «Металлург» Мг — «Ак Барс».
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    Хоккей. КХЛ 21 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 2.35
  • X
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    «Металлург» Мг

    Магнитогорский коллектив уже провел 8 встреч в сезоне, но результаты «сталеваров» не впечатляют.

    Сейчас на счету у «Металлурга» Мг лишь 5 очков, 11 место в таблице и худший показатель в обороне среди клубов Восточной конференции — 21 пропущенная шайба в 8 матчах.

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    До 19 сентября «лисы» проиграли 5 поединков подряд, уступив «Витязю» (0:2), «Автомобилисту» после буллитов (2:2, 2:1), «Нефтехимику» (3:0), «Ак Барсу» (2:1) и минскому «Динамо» (3:2).

    А в последней на данный момент игре подопечные Воробьева наконец-таки победили. Ведя 4:0 в домашней встрече со «Спартаком», «сталевары» чуть не упустили преимущество, но матч закончился со счетом 4:3 в пользу хозяев.

    «Ак Барс»

    Турнирное положение команды из республики Татарстан куда лучше, чем у ближайших соперников. В Восточной конференции казанцы с 10 очками занимают 4 строчку в таблице. При этом «Ак Барс» принял участие лишь в 6 матчах сезона.

    И если в 1 туре КХЛ подопечные Зинэтулы Билялетдинова проиграли ЦСКА (3:2), то в следующих 5 встречах команда только побеждала, причем делала это в основное время.

    5 сентября «Ак Барс» в Финляндии крупно обыграл «Йокерит» (2:5), а затем взял верх над «Сочи» (3:6).

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    Чуть позже в домашнем поединке казанцы с минимальным преимуществом победили «Металлург» Мг (2:1). Спустя несколько дней коллектив Билялетдинова одолел «Северсталь» (4:3), а в 6 матче сезона «Ак Барс» расправился с «Нефтехимиком» (4:1).

    Прогноз

    Букмекеры оценивают победу «Металлурга» Мг коэффициентом 2,44, на ничью они дают — 4,20, а на успех «Ак Барса» — 2,48.

    Несмотря на победу «сталеваров» в последнем матче, команда продолжает испытывать трудности в обороне. «Ак Барс» должен этим воспользоваться. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Ак Барса» больше 2 с коэффициентом 1,57. 0

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    «Металлург» Мг — «Ак Барс». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч КХЛ 21 сентября 2019 года. Прогноз на «Металлург» Мг — «Ак Барс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.57
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