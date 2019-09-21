«Металлург» Мг — «Ак Барс». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч КХЛ 21 сентября 2019 года

В очередной игре КХЛ «Металлург» Мг будет принимать «Ак Барс». Матч состоится 21 сентября на «Арене-Металлург». Начало встречи — в 15:00 мск. Прогноз на «Металлург» Мг — «Ак Барс».

«Металлург» Мг

Магнитогорский коллектив уже провел 8 встреч в сезоне, но результаты «сталеваров» не впечатляют.

Сейчас на счету у «Металлурга» Мг лишь 5 очков, 11 место в таблице и худший показатель в обороне среди клубов Восточной конференции — 21 пропущенная шайба в 8 матчах.

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До 19 сентября «лисы» проиграли 5 поединков подряд, уступив «Витязю» (0:2), «Автомобилисту» после буллитов (2:2, 2:1), «Нефтехимику» (3:0), «Ак Барсу» (2:1) и минскому «Динамо» (3:2).

А в последней на данный момент игре подопечные Воробьева наконец-таки победили. Ведя 4:0 в домашней встрече со «Спартаком», «сталевары» чуть не упустили преимущество, но матч закончился со счетом 4:3 в пользу хозяев.

«Ак Барс»

Турнирное положение команды из республики Татарстан куда лучше, чем у ближайших соперников. В Восточной конференции казанцы с 10 очками занимают 4 строчку в таблице. При этом «Ак Барс» принял участие лишь в 6 матчах сезона.

И если в 1 туре КХЛ подопечные Зинэтулы Билялетдинова проиграли ЦСКА (3:2), то в следующих 5 встречах команда только побеждала, причем делала это в основное время.

5 сентября «Ак Барс» в Финляндии крупно обыграл «Йокерит» (2:5), а затем взял верх над «Сочи» (3:6).

Чуть позже в домашнем поединке казанцы с минимальным преимуществом победили «Металлург» Мг (2:1). Спустя несколько дней коллектив Билялетдинова одолел «Северсталь» (4:3), а в 6 матче сезона «Ак Барс» расправился с «Нефтехимиком» (4:1).

Прогноз

Букмекеры оценивают победу «Металлурга» Мг коэффициентом 2,44, на ничью они дают — 4,20, а на успех «Ак Барса» — 2,48.

Несмотря на победу «сталеваров» в последнем матче, команда продолжает испытывать трудности в обороне. «Ак Барс» должен этим воспользоваться. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Ак Барса» больше 2 с коэффициентом 1,57. 0