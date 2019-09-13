СКА — ЦСКА. Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч КХЛ 13 сентября 2019 года

СКА
В четырех матчах нового сезона Континентальной хоккейной лиги «Армейцы Петербурга» заработали 6 очков и заняли вторую строчку в Западной конференции.
От первой позиции команду отделяет 1 балл, который сейчас имеется как раз у ЦСКА.
На старте регулярки подопечные Алексея Кудашова сумели победить на выезде «Металлург» Мг (1:3). А в следующей гостевой игре против «Трактора» дело дошло до овертайма, в котором СКА взял верх (3:4).
В матче 6 сентября команда впервые в сезоне потеряла очки, уступив «Автомобилисту» (5:2). Но 10 числа питерцы у себя дома выиграли у «Сибири» (4:2).
ЦСКА
Московский коллектив принял участие в 5 матчах. Сейчас на их счету 7 очков, благодаря чему команда занимает первую позицию в Западной конференции. Но это лишь временное лидерство.
Для подопечных Игоря Никитина старт сезона оказался неудачным. В первом туре «Армейцы Москвы» проиграли дома «Авангарду» (1:3). Во втором матче регулярки ЦСКА взял верх над «Ак Барсом» (3:2).
Чуть позже команда одолела «Нефтехимик» в овертайме (3:2). После этого москвичи отправились в гости к «Северстали» и разгромили соперников (0:4).
В выездной встрече 11 сентября коллектив Никитина в дополнительное время проиграл «Торпедо» (2:1).
Прогноз
На победу СКА в основное время матча букмекеры дают коэффициент 2,65, на ничью — 3,85, а на победу ЦСКА — 2,39.
Наш прогноз на матч — тотал меньше 5 с коэффициентом 1,55. 0