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    Оправдает ли ожидания зрителей матч между СКА и ЦСКА?

    СКА — ЦСКА. Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч КХЛ 13 сентября 2019 года

    Прогнозы на КХЛ Прогнозы на СКА Прогнозы на ЦСКА
    Прогноз на СКА — ЦСКА
    Хоккеисты СКА
    В очередной игре КХЛ СКА будет принимать ЦСКА. Матч состоится 13 сентября в «Ледовом дворце». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на СКА — ЦСКА.
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    Хоккей. КХЛ 13 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
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  • X
  • 3.85
  • 2
  • 2.40
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    СКА

    В четырех матчах нового сезона Континентальной хоккейной лиги «Армейцы Петербурга» заработали 6 очков и заняли вторую строчку в Западной конференции.

    От первой позиции команду отделяет 1 балл, который сейчас имеется как раз у ЦСКА.

    На старте регулярки подопечные Алексея Кудашова сумели победить на выезде «Металлург» Мг (1:3). А в следующей гостевой игре против «Трактора» дело дошло до овертайма, в котором СКА взял верх (3:4).

    В матче 6 сентября команда впервые в сезоне потеряла очки, уступив «Автомобилисту» (5:2). Но 10 числа питерцы у себя дома выиграли у «Сибири» (4:2).

    ЦСКА

    Московский коллектив принял участие в 5 матчах. Сейчас на их счету 7 очков, благодаря чему команда занимает первую позицию в Западной конференции. Но это лишь временное лидерство.

    Для подопечных Игоря Никитина старт сезона оказался неудачным. В первом туре «Армейцы Москвы» проиграли дома «Авангарду» (1:3). Во втором матче регулярки ЦСКА взял верх над «Ак Барсом» (3:2).

    Чуть позже команда одолела «Нефтехимик» в овертайме (3:2). После этого москвичи отправились в гости к «Северстали» и разгромили соперников (0:4).

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    В выездной встрече 11 сентября коллектив Никитина в дополнительное время проиграл «Торпедо» (2:1).

    Прогноз

    На победу СКА в основное время матча букмекеры дают коэффициент 2,65, на ничью — 3,85, а на победу ЦСКА — 2,39.

    Наш прогноз на матч — тотал меньше 5 с коэффициентом 1,55. 0

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