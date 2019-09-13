«Ак Барс» — «Металлург» Мг. Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч КХЛ 13 сентября 2019 года

В очередной игре КХЛ «Ак Барс» будет принимать «Металлург» Мг. Матч состоится 13 сентября на «Татнефть-Арене». Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Ак Барс» — «Металлург» Мг.

«Ак Барс»

Пока что казанский клуб принял участие лишь в трех матчах в рамках регулярного сезона КХЛ. Сейчас команда с 4 очками занимает 7 место в Восточной конференции.

На данном этапе первенства подопечные Зинэтулы Билялетдинова провели три выездные встречи, в которых забросили 13 шайб, пропустив при этом 8 в свои ворота.

Первый тур завершился для «Ак Барса» поражением от ЦСКА (3:2). Но следующий поединок казанцы выиграли, расправившись с «Йокеритом» (2:5).

Не менее результативной была встреча в Сочи с одноименной командой. В ней гости оказались сильнее оппонентов (3:6).

«Металлург» Мг

По ходу сезона «сталевары» продолжают расстраивать своих болельщиков. Довольствуясь тремя очками в 5 матчах, «лисы» находятся на предпоследней позиции Восточной Конференции.

Неудачи начали преследовать команду с первого тура, где с кучей дисциплинарных нарушений, хозяева пропустили от СКА 2 из 3 шайб в меньшинстве и проиграли (1:3).

В следующей встрече в Магнитогорске подопечные Ильи Воробьева победили «Северсталь» (4:2).

Но остальные матчи «Металлург» Мг провалил. «Сталевары» потерпели поражение от «Витязя» (0:2), затем в серии буллитов уступили «Автомобилисту» (2:2, 2:1).

Ну а в игре 11 сентября «лисы» получили три безответные шайбы от «Нефтехимика» (3:0).

Прогноз

На победу «Ак Барса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,02, ничья оценивается — в 4,20, а за победу «Металлурга» Мг предлагают — 3,10.

Зачастую между собой эти команды играют результативно. Поскольку сейчас победа нужна обоим, ожидаем голевую встречу и ставим на тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,69. 0