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    По силам ли «Сент-Луису» повести в серии с «Бостоном»?

    «Бостон» — «Сент-Луис». Прогноз (к. 2.09) и ставки на пятый матч финала Кубка Стэнли 7 июня 2019 года

    Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Бостон Брюинз Прогнозы на Сент-Луис Блюз
    Прогноз на «Бостон» — «Сент-Луис»
    Владимир Тарасенко, «Сент-Луис»
    В рамках финала Кубка Стэнли 7 июня 2019 года «Бостон Брюинз» примет «Сент-Луис Блюз». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Бостон» — «Сент-Луис».

    «Бостон»

    В четвертом матче финала Кубка Стэнли «Бостон» на выезде уступил «Сент-Луису» (2:4), и счет в серии опять стал равным — 2:2. Пятый матч снова пройдет на льду «Брюинз», и имеет стратегическое значение для двух команд.

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    По шайбе в ворота «Сент-Луиса» забросили нападающие Чарли Койл и защитник Брендон Карло, по голевой передаче отдали топ-исполнители — защитник Здено Хара, нападающие Брэд Маршанд и Патрис Бержерон, а вот вратарь Туукка Раск пропустил три шайбы с 37 бросков, что не так много, но не очень хорошо.

    «Бостон» снова позволил сопернику создать больше голевых моментов, снова нанес заметно меньше бросков (23 против 38), и в целом повторилась ситуация второго матча серии, когда после уверенной победы в предыдущей игре «Брюинз» не сумели поддержать темп.

    «Сент-Луис»

    «Сент-Луис» отыгрался во второй раз в серии, но в этот раз победа была абсолютной необходимостью, ведь «Блюз» играли на своем льду, и два поражения подряд ставили бы команду в почти безвыходное положение. Теперь все начинается сначала, и снова на льду «Бостона».

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    Героями матча стали лидеры «Блюз» — Райан О’Райлли оформил дубль, гол+пас на счету Брэйдена Шенна, две передачи отдал защитник Алекс Пьетранджело, а наш топ-форвард Владимир Тарасенко отличился очередной заброшенной шайбой (третьей в четырех играх). Голкипер Джордан Биннингтон отразил 21 из 23 бросков.

    «Сент-Луис» хоть и пропустил в большинстве, но в целом выглядел более заряженным на результат, справедливо добившись второй победы в серии. Пока команды играют как на качелях, и это говорит о примерно равной силе соперников

    Прогноз

    «Бостон» возвращается на домашний лед, и пятый матч может помочь командам сделать шаг к Кубку Стэнли. При счете 2:2 победа в пятой игре часто оказывается решающей, и мы рискнем сделать прогноз на успех «Брюинз» в основное время с коэффициентом 2,09. 0

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    «Бостон» — «Сент-Луис». Прогноз (к. 2.09) и ставки на пятый матч финала Кубка Стэнли 7 июня 2019 года. Прогноз на «Бостон» — «Сент-Луис». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.09
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