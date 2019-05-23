ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Загаду — главная звезда сборной ФранцииМолодежный ЧМ-2019: Поддержит ли Франция успех главной сборной? Сборная РоссииМаксимальный результат! Россия разбила Швецию «Сент-Луис»«Сент-Луис» стал вторым финалистом Кубка Стэнли
  • 10:11
    • Чалов — лучший игрок 29-го тура РПЛ
  • 08:31
    • «Краснодар» может приобрести хавбека «Зволле»
  • 08:14
    • «Торонто» обыграл «Милуоки» и сравнял счет в серии
  • 23:32
    • Россия обыграла Швецию в заключительном матче группового этапа ЧМ-2019
  • 00:38
    • Воробьев: Порадовало то, что всех прорвало
  • 00:23
    • Чех станет спортивным директором «Челси»
  • 00:06
    • Определились все четвертьфинальные пары ЧМ-2019
    Все новости спорта

    Сумеют ли США сделать сенсацию в игре с Россией?

    Россия — США. Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч четвертьфинала Чемпионата мира по хоккею 23 мая 2019 года

    Прогнозы на Чемпионат мира по хоккею Прогнозы на сборную России Прогнозы на сборную США
    Прогноз на Россия — США
    Сборная России
    В рамках четвертьфинала Чемпионата мира по хоккею 23 мая 2019 года сборная России сыграет со сборной США. Начало матча — 17:15 мск. Прогноз на Россия — США.

    Россия

    В последнем матче группового этапа Россия уничтожила Швецию (7:4), и пусть не смущает счет, весь после второго периода россияне вели 6:1, а дальше просто немного расслабились. Подопечные Ильи Воробьева единственные, кто выиграл все семь матчей группы, не потеряв ни одного очка.

    Все прогнозы на хоккей

    Ростер сборной России один из сильнейших на турнире. Основной вратарь Андрей Василевский, которого страхует Александр Георгиев, в защите выделяются Дмитрий Орлов, Никита Нестеров, Никита Зайцев, в атаке сплошь звезды — Никита Кучеров, Александр Овечкин, Евгений Малкин, Евгений Кузнецов и т.д.

    Пока что Россия выглядит самой сильной сборной на текущем чемпионате мира, как по игре, так и по результатам. Даже в поединке с действующими чемпионами мира Швецией, стоило россиянам включить обороты, как соперник поплыл.

    США

    В решающем седьмом матче группы США всухую проиграли Канаде (0:3), и в итоге завершили этот раунд лишь на четвертом месте, так как Германия сенсационно обыграла Финляндию, и поднялась на третье место. В целом у американцев пять побед в семи играх.

  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •
  • 5%
  • Включить
  • Кэшбек на пополнение!
  • 1xstavka.ru
    •

    Лидерами сборной являются опытный вратарь Кори Шнайдер, в защите самый результативный игрок Райан Сутер, в топ-паре представлен Алекс Мартинес, но главная сила заключена в атаке — Петрик Кэйн, Дилан Ларкин, Джек Айхель, Алекс ДеБринкет и Джеймс ван Римсдайк.

    США быстрая подвижная команда, которой явно не хватает стабильности и более надежной игры в обороне, из-за чего в ключевые моменты подопечные Джеффа Блашилла часто ошибаются.

    Прогноз

    Россия и США — это больше чем просто хоккей, но что касается сугубо математических шансов, они гораздо выше у нашей команды — букмекеры оценивают вероятность победы россиян в матче с коэффициентом 1,24. В целом же стоит ожидать результативный хоккей — прогноз на тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,83. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Сборная России
  • Максимальный результат! Россия разбила Швецию
    • Вчера в 23:36     Погба может покинуть команду
  • Сульшера спасут только трансферы. «МЮ» пора научиться тратить деньги
    • 14:21 20/05/2019     Игроки «Челси»
  • В какой форме клубы АПЛ будут играть в новом сезоне?
    • 21:24 16/05/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Россия — США. Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч четвертьфинала Чемпионата мира по хоккею 23 мая 2019 года. Прогноз на Россия — США. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.83
    Тоже интересно
    Гарет Бэйл Футбол Избавиться от Бэйла. «Реал» попал на большие деньгиВ клубе хотят расстаться с Гаретом Бэйлом, но как это сделать — не знает никто Вчера в 13:540
  • 08:59
    • Конте подписал предварительный контракт с «Интером»
  • 11:58
    • «Наполи» может подписать игрока, которым интересовался «Спартак»
  • 11:40
    • «Интер» представил домашнюю форму на следующий сезон
    Давид Луис Футбол Фокусник Давид Луис, барабанщик Чех и еще 11 футболистов со скрытыми талантамиКакими талантами звезды футбола могут похвастаться за пределами поля? Вчера в 22:580
  • Экспресс дня

  • Возьмет ли «Локо» трофей третий год подряд?
  • 3.57
    •
  • 11:28
    • Сульшер готов сделает Погба капитаном «МЮ»
  • 11:13
    • «Алавес» назвал имя нового главного тренера
  • 10:59
    • Макгрегор уверен в проведении еще одного поединка с Нурмагомедовым
    Эден Азар Футбол Звезды на продажу. От Погба и Азара до СанеСильнейшие футболисты мира в межсезонье могут сменить команды Вчера в 18:330
  • 10:44
    • Сборная России проиграла Доминиканской Республике на старте Лиги наций
  • 10:27
    • Тренер «Фиорентины» получил двухматчевую дисквалификацию
  • 08:44
    • Полузащитник «Байера» перейдет в «Боруссию» Д
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие