Россия — США. Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч четвертьфинала Чемпионата мира по хоккею 23 мая 2019 года

В рамках четвертьфинала Чемпионата мира по хоккею 23 мая 2019 года сборная России сыграет со сборной США. Начало матча — 17:15 мск. Прогноз на Россия — США.

Россия

В последнем матче группового этапа Россия уничтожила Швецию (7:4), и пусть не смущает счет, весь после второго периода россияне вели 6:1, а дальше просто немного расслабились. Подопечные Ильи Воробьева единственные, кто выиграл все семь матчей группы, не потеряв ни одного очка.

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Ростер сборной России один из сильнейших на турнире. Основной вратарь Андрей Василевский, которого страхует Александр Георгиев, в защите выделяются Дмитрий Орлов, Никита Нестеров, Никита Зайцев, в атаке сплошь звезды — Никита Кучеров, Александр Овечкин, Евгений Малкин, Евгений Кузнецов и т.д.

Пока что Россия выглядит самой сильной сборной на текущем чемпионате мира, как по игре, так и по результатам. Даже в поединке с действующими чемпионами мира Швецией, стоило россиянам включить обороты, как соперник поплыл.

США

В решающем седьмом матче группы США всухую проиграли Канаде (0:3), и в итоге завершили этот раунд лишь на четвертом месте, так как Германия сенсационно обыграла Финляндию, и поднялась на третье место. В целом у американцев пять побед в семи играх.

Лидерами сборной являются опытный вратарь Кори Шнайдер, в защите самый результативный игрок Райан Сутер, в топ-паре представлен Алекс Мартинес, но главная сила заключена в атаке — Петрик Кэйн, Дилан Ларкин, Джек Айхель, Алекс ДеБринкет и Джеймс ван Римсдайк.

США быстрая подвижная команда, которой явно не хватает стабильности и более надежной игры в обороне, из-за чего в ключевые моменты подопечные Джеффа Блашилла часто ошибаются.

Прогноз

Россия и США — это больше чем просто хоккей, но что касается сугубо математических шансов, они гораздо выше у нашей команды — букмекеры оценивают вероятность победы россиян в матче с коэффициентом 1,24. В целом же стоит ожидать результативный хоккей — прогноз на тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,83. 0