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    Финляндия на классе и без обилия голов обыграет Францию

    Франция — Финляндия. Прогноз (к. 2.07) и ставки на матч группового этапа Чемпионата мира по хоккею 19 мая 2019 года

    Прогнозы на Чемпионат мира по хоккею Прогнозы на сборную Франции Прогнозы на сборную Финляндии
    Прогноз на Франция — Финляндия
    Сборная Финляндии
    В рамках группового этапа Чемпионата мира по хоккею 19 мая 2019 года сборная Франции сыграет со сборной Финляндии. Начало матча — 21:15 мск. Прогноз на Франция — Финляндия.

    Франция

    В прошлом матче Франция уступила Словакии (3:6), потерпев свое пятое поражение на турнире в пяти играх. В итоге главной задачей французов станет битва за выживание с Великобританией в последней встрече группового раунда, тогда как матч с Финляндией, скорее, просто разминка.

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    В матче со Словакией ворота защищал ветеран Флориан Арди, но сыграл неудачно, и был заменен по ходу встречи на Энри Бюссе. Скорее всего, с финнами также выйдет кто-то из дублеров, чтобы дать подготовиться Арди к британцам. Зато неплохо сыграли молодые лидеры атаки — Александр Тексье оформил гол+пас, Николя Рех забросил шайбу.

    Главная проблема Франции кроется в слабом уровне ее игроков, возрасте ветеранов, отсутствии лидеров из НХЛ, а также том факте, что немногая перспективная молодежь еще не дотягивает до звания лидеров в команде топ-дивизиона.

    Финляндия

    В пятом матче на чемпионате мира Финляндия достаточно уверенно разобралась с Великобританией (5:0), и вышла на первое место в группе «А», хотя Германия отстает лишь на один балл при одном матче в запасе.

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    Вратарь Юсси Олкинуора оформил шатаут, но по его воротам соперник нанес лишь 12 бросков. Гол+пас сделал защитник Микко Лехтонен, по шайбе забросили Атте Охтамаа, нападающие Тони Раяла, Кристиан Куусела и Жоэль Кивиранта.

    Финляндия спокойно движется к победе в группе, ведь сыграть ей осталось лишь два матча с Францией и Германией, тогда как немцы в ближайших битвах с лидерами, скорее всего, потеряют очки. Команда делает ставку на надежность в обороне, и это работает.

    Прогноз

    У букмекеров нет сомнений в победе Финляндии, у нас тоже, но финны забрасывают не так уж много шайб, так что рискнем с прогнозом на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 2,07. 0

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    Франция — Финляндия. Прогноз (к. 2.07) и ставки на матч группового этапа Чемпионата мира по хоккею 19 мая 2019 года. Прогноз на Франция — Финляндия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.07
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