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    В матче Словакии и Канады можно ждать поздний гол

    Словакия — Канада. Прогноз (к. 2.18) и ставки на матч группового этапа Чемпионата мира по хоккею 13 мая 2019 года

    Чемпионат мира по хоккею Сборная Словакии Сборная Канады
    Прогноз на Словакия — Канада
    Энтони Мэнта (справа), Канада
    В рамках группового этапа Чемпионата мира по хоккею 13 мая 2019 года сборная Словакии сыграет со сборной Канады. Начало матча — 21:15 мск. Прогноз на Словакия — Канада.

    Словакия

    В первом матче на чемпионате мира Словакия, являющаяся хозяйкой турнира, сенсационно одолела США (4:1), но продолжить линию побед не удалось — во втором поединке словаки проиграли Финляндии (2:4).

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    В игре с Финляндией обе шайбы забросили защитники — Эрик Черняк и Мартин Маринчин, более того, из шести человек, набравших очки, четыре были игроками обороны. Не самый лучший поединок провел вратарь Марек Цыльяк, тогда как Патрик Рыбар, игравший против США, получил отдых.

    В целом Словакия выглядит лучше, чем можно было предположить перед стартом турнира. Опытный канадский тренер Крэйг Рэмзи сумел сформировать мобильный состав — команда бежит, борется и может замахнуться, как минимум, на четвертьфинал.

    Канада

    Проиграв в первом поединке чемпионата мира сборной Финляндии (1:3), Канада реабилитировалась в игре с Великобританией, разгромив одного из претендентов на вылет (8:0). Тем не менее, если канадцы хотят побороться за второе место, нужно обыгрывать словаков.

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    Героем поединка с британцами стал форвард «Детройта» Энтони Мэнта, который оформил дубль и еще трижды ассистировал партнерам. Также отмети дубль его партнера по тройке Кайла Турриса и шатаут голкипера Картера Харта, хотя он не слишком напрягался, отразив всего 12 бросков.

    Канада в первом матче смогла выжать только одну заброшенную шайбу, что для такой команды чрезвычайно слабый показатель. И хотя британцам удалось забросить полную сетку, уровень соперника слишком слаб для серьезных выводов. В целом, канадцы играют мобильно, быстро и нацелено на ворота.

    Прогноз

    Понятно, что сомнений в победе Канады у букмекеров почти нет, но словаки вполне возможно постараются сдержать соперника хотя бы на старте матче, так что можно присмотреться к прогнозу на время первого гола с 9-й по 60-ю минуты с коэффициентом 2,18. 0

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    Словакия — Канада. Прогноз (к. 2.18) и ставки на матч группового этапа Чемпионата мира по хоккею 13 мая 2019 года. Прогноз на Словакия — Канада. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.18
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