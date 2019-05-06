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    Сможет ли «Бостон» выбить «Коламбус» в шестом матче серии?

    «Коламбус» — «Бостон». Прогноз (к. 1.96) и ставки на шестой матч второго раунда Кубка Стэнли 7 мая 2019 года

    НХЛ Бостон Брюинз Коламбус Блю Джекетс
    Прогноз на «Коламбус» — «Бостон»
    Сергей Бобровский, «Коламбус»
    В рамках второго раунда Кубка Стэнли 7 мая 2019 года «Коламбус Блу Джекетс» примет «Бостон Брюинз». Начало матча — 02:00 мск. Прогноз на «Коламбус» — «Бостон».

    «Коламбус»

    В пятом матче второго раунда «Коламбус» на выезде уступил «Бостону» (3:4), и таким образом оказался в шаге от вылета из плей-офф. Хорошая новость в том, что шестой поединок пройдет на их льду, где есть шанс снова сделать счет равным.

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    Не самый лучший матч провел российский голкипер Сергей Бобровский, который пропустил четыре шайбы с 36 бросков, включая решающую в самом конце третьего периода. Зато топ-форвард Артемий Панарин отличился результативной передачей. По шайбе забросили ведущие защитники Сет Джонс и Дин Кукан, а также нападающий Райан Дзингел.

    «Коламбус» сыграл на равных с «Бостоном», и сумел сравнять счет, уступая по ходу матча, но в решающие моменты команду не выручил вратарь, и могла понадежнее сыграть оборона.

    «Бостон»

    «Бостон» выполнил свою задачу, и взял побед на родном льду у «Коламбуса» — «Брюинз» ведут в серии, и до выхода в финал конференции осталось сделать последний шаг, но шестой матч придется сыграть на выезде. В случае поражения решающая седьмая игра снова пройдет в Бостоне.

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    Героями матча стали два лидера атаки «Бостона» — Брэд Маршанд забросил шайбу и отдал две результативные передачи, а Давид Пастрнак оформил дубль, включая победную четвертую шайбу. Еще один гол на счету топ-форварда Давида Крэйчи. А вот голкипер Туукка Раск сыграл не лучшим образом.

    «Бостон» вел в счете 2:0 и 3:1, но позволил «Коламбусу» сравнять счет. К счастью, в решающий момент за полторы минуты до конца третьего периода свое слова сказал Пастрнак, так что в очередной раз стоит отметить именно характер «Брюинз» — в целом же игра была равной.

    Прогноз

    «Бостон» в шаге от выхода в финал, и несмотря на то, что «Брюинз» играют на выезде, они еще в серии с «Лифс» показали, что в гостях играют не хуже, чем дома. Так что прогноз на победу «Бостона» в матче с коэффициентом 1,96. 0

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    «Коламбус» — «Бостон». Прогноз (к. 1.96) и ставки на шестой матч второго раунда Кубка Стэнли 7 мая 2019 года. Прогноз на «Коламбус» — «Бостон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.96
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