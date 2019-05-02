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    Чехия обыграет Финляндию в рамках домашнего этапа Евротура

    Финляндия — Чехия. Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч чешского этапа Евротура 2 мая 2019 года

    Евротур Чешские хоккейные игры Сборная Чехии Сборная Финляндии
    Прогноз на Финляндия — Чехия
    Якуб Ворачек
    В рамках чешского этапа Евротура 2 мая 2019 года сборная Финляндии сыграет со сборной Чехии. Начало матча — 18:30 мск. Прогноз на Финляндия — Чехия.

    Финляндия

    Текущий сезон Евротура нельзя назвать сверхудачным для Финляндии, которая в девяти матчах взяли лишь четыре победы. Но и в Чехии, судя по составу, от финнов не стоит ждать чудес.

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    В Брно Финляндия будет представлена в основном европейскими исполнителями, среди которых знакомыми для нас лицами являются защитник Миика Койвисто («Динамо Москва»), нападающие Йоонас Наттинен («Нефтехимик»), Вели-Матти Савинайнен («Кунь Лунь»). Что касается легионеров из-за океана, в составе всего пару человек из фарм-клубов НХЛ.

    Финляндия предпочитает играть от обороны, но команда отлично катается, и очень хорошо использует контратаки, так что в любом составе может быть преподнести неприятный сюрприз любому сопернику.

    Чехия

    Чехия, в целом, также не блещет результатами в текущем сезоне Евротура, одержав те же четыре победы в девяти матчах, что и Финляндия. Но зато чехам удалось выиграть последний этап в Швеции, обойдя Россию.

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    Лидерами команды на домашнем этапе Евротура должны стать представители НХЛ — защитники Радко Гудас («Филадельфия»), Ян Рутта («Тампа-Бэй»), Филип Хронек («Детройт»), нападающие Якуб Ворачек («Филадельфия»), Онджей Палат («Тампа-Бэй») и Якуб Врана («Вашингтон»).

    В целом, в составе Чехии 12 игроков, представляющих клубы НХЛ и АХЛ, так что от команды можно ждать достаточно высоких скоростей. Но нужно учитывать фактор акклиматизации к европейским площадкам.

    Прогноз

    Чехия играет дома, и представлена чуть более интересным составом, тогда как финны сформировали ростер на Евротур в основном из европейских игроков. Рискнем с прогнозом на победу Чехии в матче с коэффициентом 1,78. 0

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    Финляндия — Чехия. Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч чешского этапа Евротура 2 мая 2019 года. Прогноз на Финляндия — Чехия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.78
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