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    «Айлендерс» размочат счет в серии с «Каролиной»

    «Каролина» — «Айлендерс». Прогноз (к. 2.00) и ставки на третий матч второго раунда Кубка Стэнли 2 мая 2019 года

    НХЛ Нью-Йорк Айлендерс Каролина Харрикейнз
    Прогноз на «Каролина» — «Айлендерс»
    Себастьян Ахо, «Каролина»
    В рамках второго раунда Кубка Стэнли 2 мая 2019 года «Каролина Харрикейнз» примет «Нью-Йорк Айлендерс». Начало матча — 02:00 мск. Прогноз на «Каролина» — «Айлендерс».

    «Каролина»

    Сказка «Каролины» продолжается — во втором матче второго раунда команда на выезде одолела «Айлендерс», и ведет в серии 2:0, причем два следующих матча проведет дома. Отметим, что в первом раунде команда выбила из розыгрыша действующих обладателей Кубка Стэнли «Вашингтон».

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    «Каролина» уступала 0:1 после двух периодов, и к тому же была вынуждена заменить вратаря Петра Мразека на Кэртиса МакЭлхинни но в начале третьего забросила две шайбы с интервалом в одну минуту усилиями нападающих Нино Нидеррайтера и Уоррена Фогеле. Ну и в целом вратари «Харрикейнз» отразили 26 из 27 бросков.

    «Каролина» снова показала характер, и хотя в целом команда сыграла слабее соперника почти по всем параметрам, включая игру спецбригад и активность в атаке, ей удалось выстрелить в одном коротком отрезке, который и принес успех.

    «Айлендерс»

    «Айлендерс» не сумели сравнять счет в серии, проиграв два домашних матча «Каролине», и существенно усложнив задачу по выходу в финал Восточной конференции. Впереди два тяжелых матча на выезде, и каждое следующее поражение ставит команду на грань вылета.

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    Единственную шайбу в игре с «Каролиной» забросил один из лидеров атаки Мэттью Барзал. Ассистировали ему еще два топ-форварда — Джордан Эберле и Андерс Ли. А вот вратарь Робин Ленер в этот раз сыграл не лучшим образом — две пропущенные шайбы с 18 бросков, хотя в целом больше вопросов к нападению.

    «Айлендерс» вели в счете, реализовав первое же удаление, и в целом эффективность большинства в матче составила 50%. Но атака в целом сыграла не лучшим образом, к тому же все испортил провал на старте третьего периода.

    Прогноз

    «Каролина» оформила комфортный задел на выезде, но «Айлендерс» непростая команда, и мы не думаем, что она проиграет три поединка кряду — прогноз на победу «Айлендерс» в матче с коэффициентом 2,00. 0

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    «Каролина» — «Айлендерс». Прогноз (к. 2.00) и ставки на третий матч второго раунда Кубка Стэнли 2 мая 2019 года. Прогноз на «Каролина» — «Айлендерс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.00
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