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    От «Калгари» и «Оттавы» ждем результативный хоккей

    «Оттава» — «Калгари». Прогноз и ставки на матч НХЛ 25 февраля 2019 года

    НХЛ Калгари Флэймз Оттава Сенаторз
    Прогноз на «Оттава» — «Калгари»
    Джонни Гудро, «Калгари»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 25 февраля 2019 года «Оттава Сенаторс» примет «Калгари Флэймз». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Оттава» — «Калгари».
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    «Оттава»

    В прошлом поединке «Оттава» дома всухую проиграла «Коламбусу» (0:3) — это третье поражение команды подряд и седьмое в последних десяти матчах. «Сенаторс» безнадежные аутсайдеры Восточной конференции, где даже от «Детройта» их отделяет шесть очков.

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    Лидерами команды являются вратарь Крэйг Андерсон, защитники Коди Сиси и Томас Чабо, нападающие Колин Уайт, Миккель Бодкер, Райан Дзингел, Бобби Райан, Марк Стоун, Крис Тирни и Брэйди Ткачук.

    «Оттава» вполне неплохо играет в атаке, забрасывая в среднем чуть более трех шайб за матч — это 12-й показатель в НХЛ. Но при этом оборона «Сенаторс» худшая в НХЛ (вместе с обороной «Чикаго») — 3,70 пропущенных шайб за игру.

    «Калгари»

    В прошлом матче «Калгари» дома дожал «Анахайм» (2:1), выиграв четвертый матч подряд после серии из четырех поражений. «Флэймз» лидируют в Тихоокеанском дивизионе и в Западной конференции, оторвавшись от «Сан-Хосе» на три очка.

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    Героем матча с «Дакс» стал ведущий защитник Ти Джей Броди, оформивший гол+пас. Еще одна шайба на счету нападающего Эндрю Маньяпене, хорошо сыграл вратарь Майк Смит, отразив 25 из 26 бросков. Другие лидеры команды — защитники Марк Джиордано и Ноа Хэнифин, нападающие Мэттью Ткачук, Майкл Баклунд, Джонни Гудро, Элиас Линдхольм и Шон Монахан.

    У «Калгари» вторая после «Тампы» результативность в атаке — в среднем 3,66 заброшенных шайб за матч. Оборона тоже входит в топ-10, а слабым местом является игра в меньшинстве — лишь 78,3% надежности (23-й показатель).

    Прогноз

    Это первая встреча команд в сезоне, и учитывая нацеленность соперников на чужие ворота, прогнозируем тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,70. 0

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    Прогноз на «Оттава» — «Калгари». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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