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    «Спартак» или «Динамо» — кто победит в московском дерби?

    «Спартак» — «Динамо Москва». Прогноз и ставки на матч КХЛ 11 февраля 2019 года

    КХЛ Спартак Динамо
    Прогноз на «Спартак» — «Динамо Москва»
    Александр Еременко, «Динамо Москва»
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 11 февраля 2019 года московский «Спартак» примет московское «Динамо». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на «Спартак» — «Динамо Москва».
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    «Спартак»

    В прошлом матче «Спартак» дома обыграл «Сочи» (3:1), прервав серию из трех поражений подряд. Красно-белые занимают шестое место на Западе, опережая на четыре очка «Витязь», и на одно отставая от «Динамо Москва».

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    Неплохой матч провел основной вратарь Юлиус Гудачек, отразив 21 из 22 бросков, гол+пас на счету одного из ключевых нападающих Александра Хохлачева, две передачи отдал Артем Федоров, по шайбе забросили Илья Талалуев и Анатолий Никонцев. Среди ключевых исполнителей выделим также защитника Андрея Кутейкина (травмирован), нападающих Робина Ганзла, Каспарса Даугавиньша, Илью Зубова, Бена Максвэлла и Мартиньша Карсумса.

    По всем показателям статистики «Спартак» находится в пределах 10-13 мест в КХЛ — это и заброшенные/пропущенные шайбы, и показатели игры в спецбригадах. Стабильность — главная сила москвичей.

    «Динамо Москва»

    В прошлом матче «Динамо Москва» дома неожиданно уступило одному из аутсайдеров «Адмиралу» (0:3), прервав серию трех побед и четырех матчей с набранными очками. «Динамо» занимает пятое место в Западной конференции, опережая на одно очко «Спартак», но на 11 отставая от «Йокерита».

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    Лидерами команды являются вратари Александр Еременко и Иван Бочаров, защитники Юсо Хиетанен, Илья Никулин и Мика Койвисто (травмирован), нападающие Вадим Шипачев, Дмитрий Кагарлицкий и Микс Индрашис. Травмированы форварды Патрик Закриссон, Максим Афиногенов (с начала сезона), Вячеслав Кулемин и Андрей Алексеев.

    У «Динамо Москва» третья лучшая реализация большинства в КХЛ (25,4%), и вполне сбалансированная игра в атаке и обороне (результаты в пределах топ-10), но при этом очень слабая игра в меньшинстве — 77,2% надежности и пятый худший результат.

    Прогноз

    Соперники сыграли трижды в сезоне — в двух первых матчах сильнее был «Спартак» (4:2 дома, и 2:1 на выезде), но в последний раз «Динамо» дома выиграло 3:1. Букмекеры оценивают шансы команд как равные, но мы все же склоняемся к прогнозу на победу «Динамо» в матче с коэффициентом 1,93 — «бело-голубые» к концу сезона набрали более солидную форму. 0

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    Прогноз на «Спартак» — «Динамо Москва». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.93. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 11 февраля 2019 года московский «Спартак» примет московское «Динамо». Начало матча — 19:30 мск.
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