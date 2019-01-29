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    «Филадельфия» — «Виннипег». Прогноз и ставки на матч НХЛ 29 января 2019 года

    НХЛ Виннипег Джетс Филадельфия Флайерз
    Прогноз на «Филадельфия» — «Виннипег»
    Иван Проворов, «Филадельфия»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 29 января 2019 года «Филадельфия Флаерз» примет «Виннипег Джетс». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Филадельфия» — «Виннипег».
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    «Филадельфия»

    В прошлом матче «Филадельфия» на выезде разобралась с «Монреалем» (5:2), одержав третью победу подряд. Но пока что «Флаерс» удалось подняться лишь на предпоследнее место в Столичном дивизионе, а от зоны плей-офф команду отделяют 14 очков.

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    Хорошо сыграл вратарь Картер Харт, отразив 35 из 37 бросков, дубль оформил молодой проспект и один из лидеров атаки Нолан Патрик, гол+пас у Трэвиса Конечны, по шайбе на счету Джеймса ван Римсдайка и Майкла Раффля, две передачи отдал защитник Шон Гостисбихир. Среди лидеров отметим также Якуба Ворачека, Клода Жиру и Шона Кутюрье. Российский защитник Иван Проворов очков не набирал.

    Ни по одному из показателей «Филадельфия» не входит даже в топ-20, при этом спецбригады и игра в обороне у «Флаерз» вовсе в топ-3 худших в НХЛ. Лишь по игре на точке вбрасывания «Летчики» лучшие в Лиге (56,2%).

    «Виннипег»

    В прошлом поединке «Виннипег» на выезде уступил «Далласу» (2:4), прервав серию из четырех побед. «Джетс» занимают первое место в Центральном дивизионе, хотя у «Нэшвила» столько же очков, но на четыре сыгранных матча больше.

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    По шайбе в игре с «Далласом» забросили топ-форвард Кайл Коннор и Брендан Лемье. Российский защитник Дмитрий Куликов очков не набирал. Среди ключевых игроков отметим Коннора Хеллебайка, защитников Джоша Моррисси, Джейкоба Троубу и травмированного Дастина Бафлина, нападающих Патрика Лайне, Блэйка Уилера, Марка Шайфли, Брайана Литтла, травмированного Николая Элерса.

    Сила «Виннипега» в сбалансированности всех линий — «Джетс» входят в топ-6 по заброшенным/пропущенным шайбам, у них 4-е лучшее в Лиге большинство (26%), и лишь меньшинство чуть похуже — 81,2% надежности и 11-й результат.

    Прогноз

    Первая встреча завершилась разгромной домашней победой «Виннипега» (7:1). «Флаерз» захотят реабилитироваться, и букмекеры понимают это, ориентируясь на результативный матч. А мы прогнозируем победу более сильного по классу «Виннипега» в матче с коэффициентом 1,80. 0

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    Прогноз на «Филадельфия» — «Виннипег». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 29 января 2019 года «Филадельфия Флаерз» примет «Виннипег Джетс». Начало матча — 03:00 мск.
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