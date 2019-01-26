СКА — «Динамо Рига». Прогноз и ставки на матч КХЛ 26 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 26 января 2019 года питерский СКА примет рижское «Динамо». Начало матча — 17:00 мск. Прогноз на СКА — «Динамо Рига».

СКА

В прошлом поединке СКА в серии буллитов дожал «Барыс» (3:2) — питерцы выиграли 11 из последних 12 матчей, и во всех 12-ти набирали очки. СКА занимает второе место в КХЛ, отставая от ЦСКА всего лишь на одно очко.

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В игре с «Барысом» шайбы в основное время забросили два защитника — Владислав Гавриков и Антон Белов, которым дважды ассистировал лучший бомбардир Никита Гусев. Решающий буллит на счету Николая Прохоркина. Травмирован ключевой защитник Патрик Херсли, среди лидеров также нападающие Павел Дацюк, Сергей Плотников, Александр Барабанов.

СКА обладает лучшей атакой в КХЛ — в среднем 3,41 заброшенная шайба за игру. Оборона и меньшинство также идеальны, и лишь большинство чуть слабее — 23,7% реализации и 6-й показатель.

«Динамо Рига»

В прошлом матче «Динамо Рига» дома в серии буллитов дожала «Динамо Минск» (3:2), одержав вторую победу подряд после серии из пяти поражений. Команда занимает 9-е место на Западе, а от зоны плей-офф и «Сочи» ее отделяет лишь одно очко.

В матче с минчанами по шайбе забросили лидеры атаки — Брэндон Макмиллан и Лаурис Дарзиньш, в серии буллитов победный бросок на счету Микелиса Редлихса. Среди лидеров отметим также голкиперов Тимура Билялова и Кристерса Гудлевскиса, нападающего Линуса Виделля.

Главная проблема рижского «Динамо» — слабая игра в атаке. В среднем за матч латвийцы забрасывают чуть больше двух шайб (20-й показатель). При этом оборона у рижан на добротном среднем уровне, и очень хорошие спецбригады, особенно меньшинство (86,2% надежности и 6-е место в КХЛ).

Прогноз

Соперники сыграли уже трижды — сначала СКА дважды обыграл «Динамо» на выезде (2:1 и 3:1), а затем умудрился уступить дома в овертайме (2:3). СКА будет настроен на реванш, но очевидно, что латвийцы не самый удобный соперник для питерцев. Рискнем с прогнозом на тотал меньше 4,5 с коэффициентом 2,19. 0