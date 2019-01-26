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    ЦСКА и «Барыс» могут сыграть от обороны

    ЦСКА — «Барыс». Прогноз и ставки на матч КХЛ 26 января 2019 года

    КХЛ ЦСКА Барыс
    Прогноз на ЦСКА — «Барыс»
    Илья Сорокин и Линден Вэй, ЦСКА
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 26 января 2019 года московский ЦСКА примет казахстанский «Барыс». Начало матча — 17:00 мск. Прогноз на ЦСКА — «Барыс».
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    ЦСКА

    В прошлой игре ЦСКА на выезде уже в третий раз в сезоне уступил «Локомотиву» (1:2), прервав серию из четырех побед. ЦСКА также подпустил на расстояние в одно очко СКА, но пока еще лидирует в турнирной таблице КХЛ.

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    Единственную шайбу ЦСКА в матче забросил защитник Мэт Робинсон, вратаря Ларса Йоханссона в конце второго периода заменили на Илью Сорокина, травмирован ключевой защитник Никита Нестеров. Среди лидеров — защитник Алексей Марченко, нападающие Линден Вэй, Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Максим Шалунов, Константин Окулов.

    ЦСКА выделяется самой надежной обороной в КХЛ — в среднем чуть более одной пропущенной шайбы за матч. Атака входит в топ-5, но вот большинство не самое лучшее — 21,2% реализации и 9-й показатель.

    «Барыс»

    В прошлом матче «Барыс» на выезде в серии буллитов уступил СКА (2:3), но очко набрал, что весьма неплохо для игры с таким соперником. «Барыс» выиграл три из последних пяти поединков, и делит 3-5-е места на Востоке с «Ак Барсом» и «Металлургом», а в дивизионе от «Авангарда» команду отделяет одно очко при четырех играх в запасе.

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    В игре со СКА защитник Джесси Блэйкер заработал гол+пас, еще одна шайба на счету ветерана форварда Брэндона Боченски. Среди лидеров отметим вратаря Хенрика Карлссона, защитников Даррена Дица и Кэвина Даллмена, нападающих Мэтта Фрэттина, Андре Петерссона, Никиту Михайлиса, Романа Старченко, Кертиса Волка и Патриса Кормье.

    «Барыс» делает ставку на игру в атаке, забрасывая более трех шайб за матч (3-е место в Лиге) и реализуя 25,1% большинства (4-й). Зато оборона не входит даже в топ-10, а меньшинство и вовсе ниже среднего.

    Прогноз

    Первый матч соперников завершился выездной победой ЦСКА в овертайме (3:2). В последних матчах соперники также играют не очень результативно. Рискнем с прогнозом на тотал меньше 4,5 с коэффициентом 2,07. 0

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    Прогноз на ЦСКА — «Барыс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.07. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 26 января 2019 года московский ЦСКА примет казахстанский «Барыс». Начало матча — 17:00 мск.
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