«Витязь» — «Северсталь». Прогноз и ставки на матч КХЛ 25 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 25 января 2019 года подольский «Витязь» примет череповецкую «Северсталь». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на «Витязь» — «Северсталь».

«Витязь»

В прошлой встрече «Витязь» дома неожиданно был разбит «Торпедо» (0:6), но в целом в последних семи матчах клуб из Подольска одержал пять побед. «Витязь» занимает 7-е место на Западе, на одно очко опережая «Сочи» и на пять отставая от «Динамо Москва».

Все прогнозы на хоккей

Слабо сыграла вся команда, включая лидеров, не сумевших забросить ни одной шайбы — Мииро Аалтонена, Александра Семина, Борну Рендулича, Алексея Макеева, Артема Швеца и защитника Войцеха Мозика. Не лучший поединок получился и у вратаря Йони Ортио, пропустившего шесть шайб с 43 бросков.

Относительно неплохо «Витязь» выглядит по игре в большинстве, реализуя 19,1% попыток (12-е место). Остальные показатели ниже среднего, включая очень плохую надежность в меньшинстве (76,5%).

«Северсталь»

В прошлом матче «Северсталь» на выезде в упорной борьбе уступила «Спартаку» (3:4), прервав серию из семи побед подряд. Но спурт череповчан выглядит запоздалым — команда занимает 10-е место на Западе, отставая от зоны плей-офф на 13 очков.

Пропускал второй поединок подряд основной вратарь Доминик Фурх, и слабо сыграли его сменщики — Сергея Коробова после двух пропущенных шайб сменил Алексей Артямкин. По шайбе забросили нападающие Юрий Трубачев, Дмитрий Марковин и Герман Грачев. Среди лидеров отметим также Алексея Михнова.

«Северсталь» лишь по игре в обороне вползла в топ-20, пропуская в среднем 2,92 шайбы за игру. Остальные показатели на грани худших, а большинство — самое худшее в КХЛ (11,8%).

Прогноз

В последнее время «Северсталь» и «Витязь» играют достаточно результативно, так что рискнем с прогнозом на тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,85. 0